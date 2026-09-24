Cucurella: «A Rodri le mandé un mensaje sutil para que viniese al Madrid, pero decidió otra cosa»

Marc Cucurella decidió fichar por el Real Madrid el verano pasado y lamentó que Rodri no hiciera lo mismo. El lateral ha repasado su ilusión por el proyecto del club blanco y la influencia de José Mourinho en el vestuario, además de recordar sus intentos de que el centrocampista eligiera el conjunto merengue en lugar del Barcelona antes de que tomara la decisión.

El mes de agosto fue muy intenso. Cucurella ya había elegido al Madrid después de haber tenido una llamada con el entrenador portugués, el cuál le ha sorprendido desde el primer minuto: «Lo conocía de verle en la tele. Es muy buena gente y muy cercano. Siempre está de buen humor. Tengo ganas de seguir con él y ojalá podamos tener una etapa exitosa», comentó. Aunque la temporada no ha empezado fácil después de pinchar en el derbi.

Especialmente por la desconexión que tuvo con Vinicius en labores defensivas, aunque para Marc es todo cuestión de tiempo: «No hemos tenido partidos de entrenamiento y hemos ido directamente a la competición. Para él, conectar conmigo también es diferente a hacerlo con otros laterales que ha tenido. Es un proceso y yo entiendo que tiene que ir poco a poco; también jugamos muchos partidos, es difícil entrenarlo. Veo que está trabajando para el equipo, que intenta poner de su parte y es un buen principio», añadió.

Sobre Rodri, compañero de Selección, Cucurella no pudo evitar su decepción al no haber podido convencerle en su día cuando aún tenía dudas: «Me hubiese gustado porque es un gran jugador. A mí tampoco me gusta mucho presionar a los compañeros porque son cosas personales. Le mandé un mensaje sutil antes de que se supiera. Le dije que esperaba que fuesen compañeros, pero tomó otra decisión. Me contestó un mensaje típico. Me alegro por él, pero espero que no tenga mucho éxito porque eso significará que nosotros sí lo tenemos», declaró en El Larguero.

Por último, repasó sobre quién votaría sobre el Balón de Oro y quién quiere que lo gane, si Mbappé o un compañero suyo de la Selección: «No me mojaría. Tengo la suerte de jugar con dos o tres candidatos. Si lo gana un español, merecido, porque al final el Mundial que hemos hecho…Y si lo gana Kylian, también feliz por un compañero de equipo que ha sido pichichi histórico, Bota de Oro…no es fácil. Eso lo firmaría con los ojos cerrados», concluyó.