Huijsen: «¿Para qué tenemos VAR? Queremos creer que lo de los árbitros es casualidad»

Dean Huijsen habló de la actuación arbitral del derbi en su entrevista con OKDIARIO durante la concentración con la selección española y también del arbitraje en general en la Liga. El central del Real Madrid apuntó concretamente a Trujillo Suárez, que no avisó a Ortiz Arias de la tarjeta roja que merecía Kang-in Lee por su patada al tobillo sobre Fede Valverde, la cual causó un esguince al uruguayo.

«No lo entiendo, la verdad. No sé por qué no entra. Puede ser un fallo del árbitro, un fallo humano, pero ¿para qué tenemos VAR entonces?», responde Huijsen cuando se le pregunta por la gran polémica del Atlético-Real Madrid del pasado domingo en el Metropolitano.

Su siguiente respuesta refleja la realidad de lo que es el VAR en España, y es que si Valverde se hubiese quedado en el césped, posiblemente el jugador rojiblanco no habría terminado el partido: «Es una pena porque al final tienes el VAR precisamente para evitar el teatro, que los jugadores se queden en el suelo dando vueltas. Como Fede no se queda haciendo teatro durante cinco minutos, no le saca roja. Pero el VAR debería saberlo igualmente».

El malagueño también fue claro en su valoración sobre la entrada de Cuti Romero sobre Jude Bellingham: «Entra con los dos pies arriba y le pega en la rodilla. Tiene una herida en la rodilla. A lo mejor no le duele mucho, pero le pega ahí y para mí es roja. El árbitro ve claramente que le pega con el taco en la rodilla. No sé dónde le tiene que pegar para que sea roja».

Preguntado por el dogma de que el Real Madrid no puede quejarse de los colegiados, Huijsen se reafirma: «Creo que si ve las estadísticas, tampoco es que los árbitros nos ayuden tanto. La semana anterior tuvimos algún momento también y en algún otro partido. Queremos creer que es casualidad, pero el VAR está ahí para arreglar esos errores».