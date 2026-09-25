Ceballos compara a Pellegrini con otro ex entrenador del Real Madrid: «Tiene mucha similitud»

Dani Ceballos continúa aclimatándose a su vuelta al Betis, club en el que se dio a conocer como futbolista y en el que se ganó su fichaje por el Real Madrid. Ahora, está a las órdenes de alguien que dirigió al equipo blanco en su día, Manuel Pellegrini, al que ya compara con el entrenador que ha marcado su trayectoria como madridista.

El centrocampista aseguró que Pellegrini «tiene mucha similitud» con Carlo Ancelotti, con el que coincidió en cuatro de sus últimas cinco temporadas en el Real Madrid antes de que el italiano se marchase en el verano de 2025. En una entrevista concedida a los canales oficiales del Betis, Ceballos consideró que su actual técnico destaca por «tener un trato ejemplar con el jugador».

«Lo conoce bien, le deja desenvolverse dentro del terreno de juego siempre desde un orden y, bueno, pues la experiencia, los números, es el entrenador con más victorias del Betis, con más partidos en la historia del club, que ha entrenado a los mejores jugadores del mundo, a los mejores clubes y eso lo define», dijo Ceballos, que no duda en mostrar su admiración por Pellegrini.

«Sobre todo me ha llamado la atención las ganas con las que vive el fútbol», añadió Ceballos, quien ha ido entrando progresivamente en los esquemas del chileno, «minimizando riesgos y jugando en cada partido 30, 30 y 15 minutos». «A partir de ahora también en un partido amistoso (contra la AD Ceuta) que servirá para coger ritmo» y «volver al 100%: entre todos estamos haciendo un esfuerzo muy bueno para recuperar mi mejor versión lo antes posible», afirmó.

La atípica pretemporada de Ceballos

Ceballos ha señalado que su regreso al Betis, nueve años después de abandonarlo rumbo al Real Madrid, le ha llegado en «el momento más feliz» de su vida en lo personal y lo profesional y que ahora le «toca demostrarlo en el campo». A sus 30 años, reflexiona sobre los pormenores de su llegada como agente libre y sus expectativas y también acerca de su estado de forma.

Considera que «la época futbolística en la que el jugador rinde más es de los 29 a los 33 porque es cuando el jugador está mucho más hecho, con más experiencia» y, en su caso, es lo que está viviendo en el día a día. «Es verdad que los últimos meses me está costando más por esa inactividad que he tenido por no hacer pretemporada, pero estoy bien, con un estado emocional creo que también muy bueno, y esto hace que rinda en el campo», aseguró.

«Ahora tenemos unas semanas por delante para ponernos en forma y a partir de ahí dar mi 100% en el campo», indicó el centrocampista tras un «verano atípico» en el que ha sido padre y en el que ha vuelto al club de su vida, que ahora juega Champions League y «ha dado pasos agigantados». «Compite de tú a tú con cualquier equipo y unas ambiciones increíbles», valoró.