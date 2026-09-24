El test más personal de Huijsen: de su ‘aura’ a la excusa del pasaporte y su viaje soñado a Tanzania

Dean Huijsen también muestra su lado más personal lejos del fútbol. El central del Real Madrid y de la Selección se somete a un test rápido en el que habla de su ‘aura’, la música que escucha, su relación prácticamente inexistente con los libros, lo que aparece en su TikTok, sus manías a la hora de comer, la excusa más absurda que ha utilizado para evitar un plan o el destino al que se marcharía mañana mismo si tuviera un billete de avión.
Respuestas rápidas que permiten conocer un poco mejor a uno de los futbolistas más jóvenes del vestuario madridista, quien gracias a su desparpajo se ha ganado el cariño de sus compañeros. Puro Dean Huijsen.
Pregunta: Del uno al diez, ¿cuánta ‘aura’ tiene ahora mismo?
Respuesta: Siete.
P: ¿Qué canción tiene ahora mismo en bucle?
R: ‘Reverendo’, de Mike Towers.
P: ¿Un libro que recomendaría?
R: No leo.
P: Si viéramos su ‘Para ti’ de TikTok, ¿qué conoceríamos de Huijsen que no conocemos?
R: Son sólo tonterías, cosas de fútbol y memes, realmente.
P: ¿Qué opinión suya sabe que provocaría una discusión en su grupo de amigos o en el vestuario?
R: Que prefiero comer arroz con una cuchara.
P: ¿Cuál es la excusa más absurda que ha puesto para no ir a un plan?
R: Que tenía que renovar el pasaporte.
P: ¿Cuál fue su última compra completamente innecesaria?
R: Supongo que ropa y joyas.
P: Si mañana le regalaran un billete de avión, ¿dónde aterrizaría?
R: Tanzania.
P: ¿Por qué?
R: Porque es muy bonito.
P: Para terminar, ¿hay alguien con más ‘aura’ que usted en el vestuario de la Selección o del Real Madrid?
R: Sí.
P: ¿Quién?
R: Pues… por decir alguien.
P: ¿Entonces es usted el que más ‘aura’ tiene?
R: Tampoco yo estoy de ‘aura’.