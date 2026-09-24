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El test más personal de Huijsen: de su ‘aura’ a la excusa del pasaporte y su viaje soñado a Tanzania

El central del Real Madrid y de la Selección se somete a un test rápido en el que descubre su lado más personal lejos de los terrenos de juego

Huijsen puntúa su 'aura', reconoce que no lee, desvela qué escucha, su peculiar forma de comer arroz y el destino al que viajaría mañana mismo

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Dean Huijsen también muestra su lado más personal lejos del fútbol. El central del Real Madrid y de la Selección se somete a un test rápido en el que habla de su ‘aura’, la música que escucha, su relación prácticamente inexistente con los libros, lo que aparece en su TikTok, sus manías a la hora de comer, la excusa más absurda que ha utilizado para evitar un plan o el destino al que se marcharía mañana mismo si tuviera un billete de avión.

Respuestas rápidas que permiten conocer un poco mejor a uno de los futbolistas más jóvenes del vestuario madridista, quien gracias a su desparpajo se ha ganado el cariño de sus compañeros. Puro Dean Huijsen.

Pregunta: Del uno al diez, ¿cuánta ‘aura’ tiene ahora mismo?

Respuesta: Siete.

P: ¿Qué canción tiene ahora mismo en bucle?

R: ‘Reverendo’, de Mike Towers.

P: ¿Un libro que recomendaría?

R: No leo.

P: Si viéramos su ‘Para ti’ de TikTok, ¿qué conoceríamos de Huijsen que no conocemos?

R: Son sólo tonterías, cosas de fútbol y memes, realmente.

P: ¿Qué opinión suya sabe que provocaría una discusión en su grupo de amigos o en el vestuario?

R: Que prefiero comer arroz con una cuchara.

P: ¿Cuál es la excusa más absurda que ha puesto para no ir a un plan?

R: Que tenía que renovar el pasaporte.

P: ¿Cuál fue su última compra completamente innecesaria?

R: Supongo que ropa y joyas.

P: Si mañana le regalaran un billete de avión, ¿dónde aterrizaría?

R: Tanzania.

P: ¿Por qué?

R: Porque es muy bonito.

P: Para terminar, ¿hay alguien con más ‘aura’ que usted en el vestuario de la Selección o del Real Madrid?

R: Sí.

P: ¿Quién?

R: Pues… por decir alguien.

P: ¿Entonces es usted el que más ‘aura’ tiene?

R: Tampoco yo estoy de ‘aura’.

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