Diomande se suelta en su estreno como gran líder de Costa de Marfil

El Mundial 2026 le sirvió a Yan Diomande para consolidarse como una de las grandes promesas de la actualidad. No había un escenario mejor. Aquel rendimiento le sirvió para acaparar el interés de los grandes de Europa y para convencer al Real Madrid, que le convirtió en el fichaje más caro de su historia. Apenas dos meses y medio después, el extremo es ya el líder de su selección, con el 10 a la espalda, y ejerce como tal en una Costa de Marfil que quiere plantar cara a Marruecos y Senegal en el continente africano.

La selección marfileña ganó 2-0 el jueves a Ghana, en un partido de la fase de clasificación para la Copa África 2027, que se celebra en Kenia, Tanzania y Uganda. El primero de los partidos de cara a esa clasificación para el torneo continental terminó con triunfo de Costa de Marfil, que da un paso de gigante, puesto que se impuso al rival más fuerte del grupo. Lo hizo con un Diomande desatado.

Cierto es que no marcó ni asistió, cogiendo el mayor protagonismo Malick Yalcouyé, que marcó y provocó un penalti. Sin embargo, el madridista fue el que llevó en todo momento el peso del ataque de los elefantes. Su fútbol eléctrico y sus galopadas fueron las que marcaron el encuentro ante Ghana, en el que Costa de Marfil fue superior durante prácticamente todo el choque.

El futbolista del Real Madrid disputó los 90 minutos del partido y, aunque no marcó ni asistió, fue el líder de su equipo. Por su banda, la izquierda, puso en serios aprietos a la defensa de las estrellas negras, desplegando todo un abanico de recursos. Cuajó un partido al que sólo le faltó el gol para ser perfecto, puesto que fue determinante tanto con balón como sin él. Cuando no llevaba peligro a la meta rival, Diomande tenía a dos o tres rivales con él, generando unos espacios clave para el resto de sus compañeros.

Diomande estrena rol y confirma expectativas

En su primer partido con Costa de Marfil tras el Mundial, Diomande estrenó su nuevo rol y alimentó las expectativas que hay sobre él. Una confianza que le otorgan ya en el Real Madrid, donde Mourinho está impresionado con el futbolista. Aunque aún no ha marcado con el conjunto blanco –parece que el gol no es uno de sus puntos fuertes por ahora– sí que valoran muy positivamente su evolución en estas semanas que lleva en Valdebebas.

De hecho, Mourinho considera que el jugador «va a ser un crack mundial», puesto que a sus 19, el marfileño presenta unas condiciones que invitan a pensar en que así será. Su descaro, desborde y velocidad le han convertido en uno de los grandes diamantes por explotar en el mundo del fútbol, lo que llevó al Real Madrid a convertirle en el fichaje más caro de su historia.