Vota en nuestra encuesta: ¿Qué jugador debe dar un paso al frente en el Real Madrid?

El Real Madrid es consciente de que necesita cambios urgentes. La derrota del derbi puso a los de José Mourinho a seis puntos del Barcelona y con la sensación de estar muy lejos de alcanzar el nivel de los de Hansi Flick. Es por ello que el entrenador portugués aprovechará el parón de selecciones para buscar soluciones en su plantilla. Unos cambios en los que se esperan novedades con jugadores que podrían asaltar la titularidad y sentar a otros que hasta ahora eran indiscutibles. ¿Crees que deberían jugar otros? ¡Vota en nuestra encuesta!

En la palestra surgen los nombres de Mbappé y Vinicius. El francés es el que ha cogido el timón con sus goles, pero su desconexión ante el Atlético hace evidente que necesita dar más en esa clase de partidos en los que el francés necesita aparecer. Una urgencia mayor tiene el brasileño, que tiene el puesto en juego y necesita mejorar su versión si quiere recuperar ese rol que tanto gustaba en el Santiago Bernabéu. También estaría Valverde, primer capitán del equipo, que podría reunir al vestuario para hacer que todos se reactiven en un mes clave de la temporada.

Otra alternativa es hacer que José Mourinho asuma el mando y sea el líder del Real Madrid, y no un jugador de la plantilla. Por último, también está que todos los jugadores den un paso al frente y remen juntos para acabar con la crisis sin nadie por encima.