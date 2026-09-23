Alaba encuentra destino en Italia para regresar al fútbol

David Alaba está cerca de encontrar un nuevo destino tras acabar contrato con el Real Madrid el pasado verano. El futbolista austriaco ultima su llegada al Udinese de la Serie A, por el que firmaría como agente libre. Una vez finalizado el mercado de fichajes en las ligas europeas, el defensor era uno de los grandes nombres que seguían sin equipo una vez comenzada la temporada. El Udinese espera cerrar en la próximas horas la incorporación de un futbolista sobrado de experiencia y palmarés como David Alaba.

El jugador austriaco, por su parte, busca recuperar sensaciones en Italia tras tres temporadas muy complicadas a nivel de lesiones. En su último curso en el Real Madrid, Alaba tan solo pudo disputar 16 partidos. Al menos pudo despedirse en el Santiago Bernabéu, junto a Dani Carvajal, en el último partido oficial de los merengues en la 2025/26. El defensor de 34 años cerró su campaña disputando el Mundial con la selección de Austria, con la que cayó en dieciseisavos de final ante España.

Si finalmente se cierra su llegada al Udinese, David Alaba probará suerte por primera vez en el fútbol italiano. El ex del Bayern de Múnich jugó 12 temporadas con el conjunto de Baviera, con una ‘mili’ de una año en el Hoffenheim, y cinco en el Real Madrid. Durante su carrera ha coleccionado un nutrido palmarés, en el que cuenta con cuatro Champions League, 10 Bundesligas, dos Ligas, tres Supercopas de Europa, seis Copas de Alemania, una Copa del Rey y tres Mundiales de Clubes; entre otros.

David Alaba debutará en la Serie A si se confirma su fichaje por el Udinese. El periodista Fabrizio Romano ha adelantado que el jugador austriaco ha alcanzado un acuerdo verbal con el equipo italiano. Las negociaciones sólo requieren del acuerdo entre el club y el futbolista, por su condición de agente libre. Alaba dispondrá de dos semanas de trabajo para aclimatarse a su nuevo equipo, con motivo del primer parón de selecciones de la temporada.

Alaba encuentra equipo y Carvajal espera

Tres futbolistas abandonaron el Real Madrid tras finalizar su contrato con el club merengue el pasado verano. Dani Ceballos llegó a un acuerdo para rescindir a falta de un año para la conclusión de su contrato, mientras que Dani Carvajal y David Alaba agotaron su relación contractual. El centrocampista, tras un verano lleno de rumores, acabó fichando por el Betis en las horas finales del mercado de fichajes.

David Alaba espera sumarse en las próximas horas con su incorporación al Udinese. Carvajal aún aguarda su próximo destino tras su salida del Real Madrid. El ex capitán blanco puede firmar como agente libre por cualquier club en plena temporada. Ningún club ha sonado con fuerza para incorporarle, pese a los rumores que le vinculaban a ligas como la MLS, Arabia Saudí o Qatar.