El Real Madrid vuelve a las andadas en la Champions

El Real Madrid volvió a cometer los errores del pasado en la Champions League femenina. El conjunto blanco gozó de oportunidades para resolver el encuentro, pero perdonó y terminó pagándolo. Como antaño. En un momento clave, en el que necesitaban empezar con buen pie en la máxima competición para no complicarse su clasificación, teniendo en cuenta que jugarán fuera ante Bayern, City y Roma –campeones de sus respectivas ligas–, las madridistas terminaron desinflándose y cedieron un empate por el que deben dar incluso gracias, puesto que pudo ser peor.

Pudieron dejarlo resuelto las blancas ante un equipo galo inoperante en ocasiones. Linda y Schröder tuvieron ocasiones claras para sentenciar el partido y certificar los tres primeros puntos, aunque en menor medida que otras ocasiones.

Las dos estrellas del equipo, a las que poco se les puede reprochar, al ser dos de las únicas que están dando la cara en todo momento durante el arranque del curso, fueron las que gozaron de mayores oportunidades para regalarle la primera victoria en esta Champions League al Real Madrid. Y eso que Schröder marcó a los dos minutos. Parecía que el partido se ponía de cara y, de hecho, esa sensación se mantuvo durante la primera hora de juego.

Pero el Real Madrid perdonó, regresando a los errores del pasado, y terminó cediendo un empate que puede condicionar mucho su presencia en la siguiente fase. Ni que decir tiene ya de cara a ser uno de los cuatro primeros clasificados, que acceden directamente a los cuartos de final.

Una situación habitual

Como sucediera en los últimos tiempos, el Real Madrid no supo matar en el momento preciso y terminó pagándolo. Algo que le ha condicionado históricamente en esta competición y, también, contra el PSG en encuentros pasados. De hecho, en dos ocasiones en las que se vieron las caras en la antigua fase de grupos, perdonaron y terminaron eliminadas.

La situación se repitió –aunque no contra el PSG– el pasado curso. Llegaban dependiendo de sí mismas para meterse entre las cuatro primeras, después de ganar a Roma, PSG y Wolfsburgo y empatar ante el París FC. Sólo cayeron en Londres ante el Arsenal, lo que les permitía estar en disposición de ser cuartas ganando al Twente, el rival más débil de su calendario. Empataron y se quedaron fuera, condenadas a un playoff y a unos cuartos de final ante Lyon o Barcelona. Las culés terminaron echándolas en esa ronda.

Esta temporada, el Real Madrid vuelve a verse envuelto en un problema que, por mucha renovación que haga, parece no dejar definitivamente atrás. Pese a los goles de Felicia Schröder, vuelven a demostrar que la efectividad sigue siendo un punto a mejorar. Ya lo fue contra el Eibar, con un empate a cero en Valdebebas, y vuelve a serlo en Champions, condenándoles a otro reparto de puntos contra el PSG.