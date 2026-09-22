Pau Quesada: «Sería injusto decir que hemos hecho un mal partido porque la del palo no ha entrado»

Pau Quesada ha vaorado el primer punto del Real Madrid en Champions League, ante el PSG, dejando claro que no está contento con el resultado pero sí que está «esperanzado» por lo visto sobre el césped. «Sería injusto decir que hemos hecho un mal partido, porque la del palo no ha entrado», ha destacado, refiriéndose a una acción en la que la madera le negó el gol a Schröder. Ha apuntado además que hay que «valorar más el proceso y no sólo el tramo final», en el que sufrieron y pudieron dejar escapar el partido.

Quesada quiso «felicitar» a sus jugadoras. «Sabíamos de la dificultad que era defenderles con esas jugadoras que tienen. Hasta el minuto 70 han tenido pocos acercamientos», ha apuntado el técnico madridista.

Seañala que el empate no se debe a la falta de dominio que ha habido por tramos en el partido: «Hay dos situaciones que diferenciaría. Ellas se han venido muy alto con el gol tan pronto. Han tenido la oportunidad de no dejarnos asociarnos. No estamos contentos y es un sabor agridulce. Nos tenemos que esperanzar con la segunda parte. No he tenido sensación de peligro».

Sobre el penalti, en el que Morissaint se lanzó al suelo al notar un leve contacto, Quesada apunta que «era una acción que se podía dar». «Más que quejarnos de la árbitra, quizás no teníamos que haber llegado a esa situación con ella en ventaja», ha apuntado. Aunque ha reconocido que «dos decisiones» podían haber caído antes de su parte, ha reflejado que no le preocupan este tipo de polémicas.

Se ha reafirmado al decir que el PSG «no ha tenido ocasiones y no he tenido sensación de que nos pudieran marcar salvo en cuando nos ganaban la espalda y a balón parado». El técnico ha destacado que su rival no ha sido capaz «de transitar, ni de meterte en bloque bajo generándote ocasiones».

Ha apuntado, sobre su plantilla, que hay muchas jugadoras «nuevas, que se juntan ante un rival como el PSG» por primera vez. Por ello, califica como «esperanzador» lo visto sobre el césped. Eso sí, «el partido, pero no el punto», ha puntualizado.

Sobre las bajas y el hacer sólo dos cambios en todo el partido, el de Athenea y Bereensteyn, también se ha pronunciado: «La situación de Bruun es que arrastra esta cefalea que no le permite estar al 100% y queremos que esté cómoda para volver a jugar. Son muchas sus sensaciones y es un problema delicado. No podemos forzarla a este contexto tan competitivo, porque no es fácil. Däbritz arrastra un problema en el tobillo, su feeling no fue del todo bueno. Ayer estaba mejor pero el tobillo no está para un escenario de alta exigencia. Necesitan tiempo. Tenemos también cinco fichas bloqueadas por el Mundial sub-20».