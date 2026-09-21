Pau Quesada antes del debut en Champions: «El objetivo es mejorar lo del año pasado y estar entre los cuatro mejores»

Vuelve la Champions League femenina y el Real Madrid vuelve a la carga, en la persecución de su sueño. Con un equipo totalmente renovado, con futbolistas de muchísima calidad y con un mayor reparto del favoritismo, después del éxodo de futbolistas en el Barcelona; así es como se presenta la temporada en Europa para el conjunto blanco que, eso sí, deberá afrontar un calendario de lo más exigente. No hay rival sencillo y el primero de ellos es el PSG. El Di Stéfano acogerá el estreno de las blancas en competición continental y Pau Quesada tiene claro cuál es el objetivo: «Mejorar lo del año pasado y estar entre los cuatro mejores».

El técnico tiene claro que, a pesar de lo exigente que fue el sorteo, el equipo ya demostró el pasado curso de lo que era capaz en esta competición. «Contra PSG, Wolfsburgo y Roma ganamos; solo caímos ante Arsenal y Barcelona», afirma. Ahora, PSG y Roma volverán a estar en su camino, como el París FC, el Manchester City, el Bayern y el Inter. Casi nada.

«Empieza la Champions en el Di Stéfano ante un gran rival, nos conocemos bien de la temporada pasada, mantienen el bloque y la idea de juego y será un encuentro entretenido de ver. Estamos preparadas porque ya nos hemos encontrado este perfil de equipo», antes del primer compromiso, ante el París Saint-Germain en valdebebas.

«Viendo muchos partidos de la Champions el año pasado, nos caracterizamos por tener control, ser dinámicas en el último tercio, pero es cierto que ante estos rivales que te amenazan en profundidad es difícil mantener esa presión alta», apuntaba Quesada a la hora de señalar qué es lo que busca de su equipo.

No se fía de un rival al que, señala, conocen bien. «Es cierto que tenemos que reproducir nuestras fortalezas independientemente del rival. Ajibade, Nao (la ex del Real Madrid, Feller), Kanjinga, Karchaoui…; las tendremos que controlar, son muy completas y hay que dominar su profundidad y el juego aéreo», expresaba el técnico. Será la sexta vez que se enfrenten en seis ediciones de Champions disputadas por las madridistas, que sólo han ganado una ocasión: el año pasado.

«La intención es mejorar lo del año pasado», apuntaba precisamente el entrenador blanco. «Intentar repetir lo del año pasado y, una vez lleguemos a eliminatorias, sea playoff o cuartos, tener capacidad de seguir pasando de ronda. Intentar mejorarlo y estar entre los cuatro mejores», revelaba sobre el objetivo del equipo.

Quesada se pronunciaba sobre una de las sensaciones de lo que va de curso, más allá de Felicia Schröder, que es Elisa Senss. De la alemana, señalaba que se fijó en ella «cuando jugamos contra su equipo (el Eintracht)». «Vi una jugadora que encajaba con la idea de lo que tiene que ser una mediocentro como motor de equipo», apuntaba el técnico del Real Madrid. «Queremos construir esa identidad desde el centro del campo, nos da mucho equilibrio, nos da mucho a nivel defensivo y ofensivo, ha encajado muy bien, es una persona increíble y muy contentos de poder tenerla», señalaba sobre la alemana.