El árbitro que amenazó al Real Madrid anima al CTA a responder a Mourinho: «Es despectivo»

El árbitro que amenazó al Real Madrid no ha tardado demasiado en pronunciarse tras la incendiaria rueda de prensa de José Mourinho en el Metropolitano después del derbi de este domingo, en el que los blancos cayeron por 2-1 contra el Atlético con mucha polémica arbitral. González Fuertes, recientemente despedido del arbitraje en Primera y Segunda División (tras retirarse de los terrenos de juego sólo estuvo una temporada en el VAR), considera que el CTA debería responder al entrenador del equipo blanco, aunque piensa que «no lo va a hacer».

Mourinho se quejó en conjunto tanto de la designación arbitral para el derbi, compuesta por el inexperto Ortiz Arias y por Trujillo Suárez en el VAR, un árbitro «con una gran historia en contra del Real Madrid», como del estamento arbitral. El técnico considera que la Liga no ha cambiado nada desde que se marchó en 2013.

González Fuertes fue tajante, como de costumbre, contra todo lo que tiene que ver con el club blanco: «Cualquier entrenador o actor del fútbol tiene su opinión y es respetable, como todas. Tampoco hace falta, yo creo, utilizar ese tipo de palabras con un sentido un poco despectivo».

El ex colegiado de la Liga, ahora especialista arbitral de Radio Marca, animó al CTA a responder a las palabras del entrenador del Real Madrid. «El que debería contestar a esto debería ser el CTA, realmente, porque el ataque va directo al CTA. Creo que debería hacerlo, pero no lo va a hacer», afirmó.

Mourinho estalló por completo contra los árbitros del derbi, que perdonaron una tarjeta roja clara a Kang-in Lee por una entrada con los tacos al tobillo de Fede Valverde que ha causado una lesión en el uruguayo y también de que la amarilla de Cuti Romero por una falta dura sobre Jude Bellingham era merecedora de expulsión.