Quién es Miguel Ángel Ortiz Arias, árbitro del derbi: edad, de dónde es, polémicas…

El derbi entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid tendrá, por primera vez, un árbitro del colegio madrileño. Miguel Ángel Ortiz Arias será el encargado de arbitrar el partido entre los dos grandes de la ciudad, siendo el segundo árbitro madrileño que pita un derbi en los últimos años, puesto que ya lo hizo Cuadra Fernández, aunque éste último se colegió en Baleares para poder llegar antes a Primera División y, además, poder arbitrar a los equipos de Madrid.

El árbitro lleva seis temporadas con esta en la máxima categoría y arbitrará por primera vez el partido entre los dos grandes de la capital. Pero no será el primer partido entre equipos de la Comunidad de Madrid que arbitra. Desde que el CTA levantase el pasado curso el condicionante de territorialidad para que los trencillas no pudieran pitar a equipos de la comunidad donde están colegiados, Ortiz Arias ha pitado tres encuentros de equipos madrileños que se enfrentaban entre sí.

Son los únicos tres partidos en los que había algún equipo madrileño. Aunque el CTA ha levantado esa condición, sí que intenta que piten encuentros en los que se midan dos equipos de su misma comunidad. En el caso de Ortiz Arias, los tres encuentros han contado con el Getafe. El primero fue uno de Copa del Rey ante el Artístico Navalcarnero, el segundo contra el Rayo Vallecano y el tercero contra el Atlético. Es decir, el único equipo de Madrid de la Primera División que le queda por arbitrar es al Real Madrid.

Cuántos años tiene Ortiz Arias

Miguel Ángel Ortiz Arias tiene 41 años y lleva seis temporadas en Primera División. Ascendió a la máxima categoría relativamente joven, puesto que lo hizo con 36 años. Pasó de manera rápida por la Segunda División, donde estuvo sólo dos temporadas, tras 10 en Segunda B. El CTA dirigido por Sánchez Arminio y Negreira le mantuvo en la categoría de bronce y no fue hasta que cambió de manos cuando pudo ir escalando hasta llegar a Primera.

Con Velasco Carballo como nuevo presidente, ascendió a Segunda División. Dos temporadas fueron suficientes para que el madrileño ascendiera a la máxima categoría, antes de la llegada de Medina Cantalejo a Primera, que lo hizo meses después de su ascenso.

Dónde nació Ortiz Arias

Ortiz Arias nació en Madrid en el año 1984. El árbitro del derbi pertenece al colegio madrileño y será la primera vez que un árbitro perteneciente al Comité de Árbitros de la Comunidad de Madrid arbitre un partido entre Real Madrid y Atlético. Aunque no será el primer árbitro madrileño en hacerlo, puesto que Cuadra Fernández, nacido y criado en el barrio de Hortaleza, ya lo ha hecho, al estar adscrito al colegio balear.

Estadísticas de Ortiz Arias

Desde que llegara a Primera División, en la temporada 2021-2022, Miguel Ángel Ortiz Arias ha pitado un total de 97 partidos. El balance de esos partidos es de 40 victorias locales, 26 empates y 31 triunfos visitantes. Una de las estadísticas más interesantes es que el árbitro saca 4,09 amarillas por partido, puesto que a lo largo de este tiempo ha enseñado 397, contando con 36 rojas, una media de 0,37 expulsiones por partido. Esta temporada ha mostrado dos rojas en tres encuentros.

Las polémicas de Ortiz Arias

Ortiz Arias no cuenta con grandes polémicas contra Real Madrid o Atlético. A los blancos nunca les ha pitado, mientras que a los rojiblancos sólo una vez. Sin embargo, tiene varias anécdotas en varios encuentros. La más reciente, cuando en el Barcelona-Athletic de esta temporada le dijo a Raphinha que le gustaba su bigote. En ese mismo partido, no expulsó a Xavi Espart por doble amarilla ni a Lamine Yamal por una dura entrada.

Tuvo un enfrentamiento con David López en un partido del Girona, en el que el jugador le llamó «prepotente» ante las cámaras de televisión. «Yo respeto el trabajo de todos, pero la mala educación y la prepotencia… Yo creo que todos los jugadores de Primera División estarán de acuerdo. No se puede trabajar así, es muy difícil. Intentas centrarte en el partido, pero es difícil, te falta el respeto, te insulta, es difícil trabajar así», señaló.

Ronaldo Nazario, en un Valladolid-Sevilla, solicitó su inhabilitación. Con el conjunto pucelano en plena lucha por la permanencia, el árbitro madrileño se llevó el silbato a la boca para indicar el descanso en el mismo momento en el que Escudero golpeaba el balón desde fuera del área para marcar. Al haber señalado en ese momento, el gol no valió y el Valladolid acabaría goleado y descendiendo.

Por qué puede pitar Ortiz Arias el derbi madrileño

El CTA anunció el pasado año que terminaba con el condicionante de territorialidad que impedía que los árbitros pertenecientes a un colegio pitaran a los equipos de la misma comunidad autónoma. Por ello, Ortiz Arias no podía pitar a los madrileños. Sin embargo, ya ha pitado tres encuentros del Getafe contra equipos madrileños, como el Artístico Navalcarnero en Copa y Atlético y Rayo en Liga. Ahora, le toca el derbi entre los dos grandes de la capital.