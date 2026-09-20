Ortiz Arias y la filtración de su designación para el derbi: «He recibido muchos mensajes…»

El árbitro del derbi, Miguel Ángel Ortiz Arias, habló de su designación para este Atlético-Real Madrid de Liga y lo que le ocurrió al conocerse tanto tiempo antes de este sábado, día previo al partido en el que se hizo oficial. Esta filtración fue objeto de sospecha por José Mourinho en su rueda de prensa previa y el colegiado ha expresado su opinión.

Preguntado por cómo se aislaba, siendo madrileño, confesó que «ha sido difícil porque las designaciones son secretas, pero parece ser que alguien sabía más de la cuenta, antes de tiempo». «Ya sabéis que sale el día de antes y ha sido novedoso. He recibido muchos mensajes de muchos amigos y seres queridos que están muy contentos y lo típico: ‘Aupa Atleti’, ‘Hala Madrid»…

«Nos llega un correo electrónico, donde nos comunican el partido que vamos a tener esa semana», comenzó el árbitro madrileño, que será el primero en la historia en pitar el derbi de la capital. Ortiz Arias recordó a sus antecesores: «Totalmente un honor, no sólo por mí, sino por los anteriores compañeros que no han podido disfrutar de esto: Chema García Aranda, Víctor Esquinas Torres, Carlos Mejía, Carlos Velasco, Rubinos, Carlos del Cerro y Valentín Pizarro».

«Yo soy el afortunado que va a dirigir el partido, pero es por todos ellos, que hubieran soñado con esto, como yo. Muy feliz», añadió en declaraciones a DAZN. Ortiz Arias impartirá justicia entre dos equipos que llegan a la cita buscando la segunda plaza de la Liga después de que el Barcelona cerrase su pleno de victorias antes del parón de selecciones.

Real Madrid con 15 puntos y Atlético con 13 no quieren perder comba con el vigente campeón y van con todo a ganar este domingo en el Metropolitano… donde habrá un colegiado madrileño de juez por primera vez en un derbi.