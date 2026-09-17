Mbappé se negó a ponerse la camiseta de apoyo a Ceuta porque «temía beneficiar a la ultraderecha»

Kylian Mbappé no se puso correctamente la camiseta de apoyo a Ceuta antes del partido entre el Elche y el Real Madrid porque desconocía el origen de la iniciativa y temía que su imagen pudiera quedar relacionada con un movimiento político de extrema derecha. El francés no quería que ningún partido o dirigente utilizara su figura y decidió ocultar el mensaje.

La camiseta incluía el lema «Todos somos caballas» y pretendía mostrar solidaridad con los ciudadanos de Ceuta tras la invasión vivida durante el verano. La mayoría de los jugadores del Real Madrid la lucieron con normalidad, pero Mbappé, Vinicius y Konaté la llevaron doblada, impidiendo que se pudiera leer el mensaje completo.

La decisión de participar en la iniciativa se tomó sobre la marcha. Los jugadores no conocían previamente todos los detalles y fueron informados después del calentamiento. Chendo, delegado del primer equipo, trasladó la propuesta a Fede Valverde y el uruguayo, como capitán del Real Madrid, dio el visto bueno para que el equipo saltara al césped con la camiseta.

Mbappé no quiere líos políticos

El problema para Mbappé fue que no sabía quién estaba detrás de la campaña ni cuál podía ser su interpretación política. El delantero no estaba en contra de Ceuta ni de sus ciudadanos. Su duda estaba relacionada con la posibilidad de que el gesto fuera utilizado por partidos o movimientos de extrema derecha dentro del debate migratorio.

Su posición ideológica también ayuda a entender la decisión. Mbappé nunca se ha declarado militante de ningún partido, pero, tanto en privado como en público, no oculta su simpatía por la izquierda. Durante las elecciones francesas se posicionó de manera firme contra la extrema derecha y pidió a los jóvenes que acudieran a votar para impedir su llegada al poder.

El atacante también ha defendido públicamente la diversidad, la integración y la lucha contra el racismo. Mbappé nació en Bondy, es hijo de padre camerunés y madre de origen argelino y siempre ha mostrado una sensibilidad especial hacia las personas procedentes de familias inmigrantes.

Solidaridad con Ceuta y los inmigrantes

Mbappé explicó posteriormente en una entrevista concedida al diario As que tiene «toda la solidaridad con Ceuta», pero también quería acordarse de los inmigrantes que habían perdido la vida o atravesado situaciones extremas. No pretendía elegir entre unos y otros ni establecer diferencias entre sufrimientos.

Por lo tanto, su decisión no fue un rechazo a Ceuta. El delantero quiso evitar una posible utilización política de su imagen y mostrar también su solidaridad con las víctimas de la crisis migratoria. La precipitación con la que se organizó la iniciativa y la falta de información previa provocaron una situación que terminó generando polémica. Mbappé explicó después públicamente su postura, aunque esta no ha convencido a todos, tanto fuera como dentro del Real Madrid.