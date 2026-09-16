Pedro Martínez pide paciencia con Nick Smith Jr… y se lo lleva a Abu Dabi

Es el fichaje que redondea un buen verano en los despachos del pabellón de baloncesto de Valdebebas. No quiso referirse a él por su nombre Pedro Martínez este martes en su primera rueda de prensa como entrenador del Real Madrid porque el club aún no lo había anunciado. Un día después, Nick Smith Jr., el escolta tirador que anhelaban los blancos, viaja a Abu Dabi para comenzar su mili particular este fin de semana en la Supercopa de la Euroliga.

La necesidad de un ‘2’ puro durante las últimas temporadas en el Real Madrid ha hecho que el fichaje del estadounidense haya generado unas altísimas expectativas en el madridismo. También su amplio caché en la NBA con tan sólo 22 años (147 partidos entre los Charlotte Hornets y Los Angeles Lakers). Sin embargo, su nuevo técnico pidió paciencia en su única comparecencia ante los medios hasta el momento.

El nombre de Nick Smith Jr. saltó a la palestra después de 25 minutos en los que el catalán insistió en que lo que buscaba es que el equipo blanco adquiriese una identidad muy marcada y desde ahí mejorar. En esta idea, no hay espacio para lo «previsible». «El mejor Real Madrid posible no va a existir si esperamos que un jugador meta 35 puntos cada partido o que deje a todo el mundo con la boca abierta por su rendimiento», aseguró, al ser preguntado por el ya ex de los Lakers.

«A veces, generar grandísimas expectativas de un jugador porque viene de la NBA se vuelve en contra. Esperamos de todos que ayuden, sumen y se sacrifiquen por el bien del equipo», añadió Pedro Martínez, con la intención de rebajar la presión a un recién llegado. Lo normal, según el plan del cuerpo técnico, es que el viaje de Nick a Abu Dabi para la Supercopa sea exclusivamente para ver en acción a sus compañeros tanto en las escasas sesiones de entrenamiento como en el partido de semifinales contra el Dubai Basketball (viernes a las 19:00 horas).

«Llevo mucho tiempo viendo la Euroliga»

Con esta práctica, se evita correr con la adaptación de un jugador que, como recordó su entrenador, no ha jugado ni un sólo encuentro en suelo europeo. «Es muy joven, no tiene experiencia fuera de su país ni de cómo se entrena y se juega en Europa. Si lo ponemos aquí y no le ayudamos a entender que las cosas son diferentes a como él lo ha hecho en su corta vida profesional… Una manera de ayudarle es no esperar grandes cosas», advirtió.

Por su parte, el jugador transmitió en el vídeo de su presentación su ambición de «tener la oportunidad de venir a jugar en un nuevo entorno y un baloncesto diferente». Además, se confesó fiel seguidor de la Euroliga… y del club blanco: «Llevo mucho tiempo viéndola y tengo muchísimo respeto por los jugadores. Ya quiero competir. Me hizo muchísima ilusión conocer la historia del Real Madrid porque cuando era más joven no la conocía tanto. Ahora entiendo que ganar es lo más importante para el club y la afición».

Los 17 de Pedro

Su etapa comienza ya, en Abu Dabi, nada más anunciarse un fichaje que cierra el Real Madrid de la 2026-27. Facu Campazzo, Andrés Feliz, Théo Maledon, Sergio Llull, Alberto Abalde, Max Shulga, Nick Smith Jr, Gaby Deck, Gabriele Procida, Timothé Luwawu-Cabarrot, Chuma Okeke, Jaime Pradilla, Mikael Jantunen, Edy Tavares, Usman Garuba (lesionado de larga duración), Olivier Sarr y Damian Jones son los 17 soldados de Pedro Martínez que este viernes vivirán su puesta de largo.