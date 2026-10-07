La cariñosa despedida de Modric a Messi: «Lo sufrí mucho con la selección y el Real Madrid»

Luka Modric continúa desafiando el paso del tiempo. A sus 41 años, el croata sigue con las mismas ganas de seguir compitiendo y no se ha puesto una fecha para colgar las botas. Un debate que se ha intensificado con los casos de Cristiano Ronaldo y Leo Messi, de los que ha querido hablar lanzando mensajes cariñosos y de apoyo a ambos.

Aunque se especuló que después del Mundial podría haber sido su adiós, Modric no tiene en su cabeza renunciar y se siente bien: «Me siento bien. Sigo teniendo pasión, ambición y fuerza. Mientras me sienta así, quiero seguir jugando. No sé cuándo será: dos meses, seis meses, un año… No quiero decir algo ahora y luego arrepentirme. Voy a ir partido a partido. Tengo que escuchar a mi cuerpo y luego decidiré con total tranquilidad. Veremos si este es mi último año o sigo más, pero me siento bien», comentó.

Su continuidad con Croacia es otro reflejo de esa mentalidad. El veterano futbolista asegura que representar a su país continúa haciéndole feliz y que quiere estar presente especialmente cuando llegan los momentos complicados. Y el reconocimiento que tuvo en España es algo que le ayuda a seguir jugando: «No me esperaba el homenaje. Se lo agradezco a la afición de Sevilla. Sé que me quiere mucha gente. Recibir una ovación así es increíble. Me quedé sin palabras. Yo estoy orgulloso de todo lo que hecho y lo que heconseguido con la selección».

Sobre la retirada de Leo Messi, el croata reconoció que se marcha siendo una leyenda: «Es una pena que se vaya, pero es su decisión y hay que respetarla. Ganó el Mundial que quería. Es uno de los mejores jugadores del mundo y ha sido un placer verlo jugar, aunque lo he sufrido mucho con la selección y con el Real Madrid. Pero es alguien único y le deseo mucha suerte en el futuro», añadió Modric.

Sobre su excompañero Cristiano Ronaldo y su tensión en Portugal, Luka también le mostró su apoyo: «Es una pena lo que está pasando en su país, pero creo que encontrarán una solución. Espero que se resuelva porque es el jugador más grande de Portugal», comentó.

Modric no olvida el Real Madrid

Por último, también mostró su deseo de volver al Real Madrid para retirarse: «Me gustaría volver porque es mi casa, el club de mi vida. Estuve 13 años ahí, pero veremos qué pasa. Tengo que ver cómo podría ayudar al club. Se tienen que dar muchas cosas, pero de momento no pienso en ello». Tampoco le quita ojo a lo que ocurre en el Santiago Bernabéu: «Le dije a Mourinho que está en el club que merece estar. Sigo hablando con muchos jugadores y gente del club. Tienen un equipazo y pueden dar la vuelta a la situación. Tienen todo lo que necesitan para lograrlo», zanjó.