Pelos de punta: así fue el increíble recibimiento del Monumental que hizo llorar a Messi

Más de 85.000 espectadores llenaron el Monumental para despedir a Leo Messi. El capitán de Argentina decidió poner punto final a su etapa con la selección y el anuncio provocó una movilización sin precedentes. Todo un país quiso estar presente para acompañar a su leyenda en su última función con la camiseta albiceleste. Una noche cargada de emoción, homenajes y recuerdos que terminó dando la vuelta al mundo.

Desde varias horas antes del comienzo del encuentro, los alrededores del Monumental estaban completamente teñidos de celeste y blanco. Familias enteras, niños con la camiseta del número 10, aficionados llegados desde diferentes puntos de Argentina y miles de seguidores que no querían perderse el último partido de Messi con la selección fueron tomando las calles de Buenos Aires. La sensación era la de estar ante una noche histórica.

Y cuando llegó el momento de recibir al capitán, la emoción se apoderó definitivamente del estadio. Nadie quería perderse el homenaje a Leo Messi. Las gradas se convirtieron en un enorme escenario de celebración, con espectáculos, actuaciones, una fan zone y diferentes actos preparados para despedir al jugador que durante casi dos décadas hizo soñar a millones de argentinos.

Antes de comenzar el partido, el césped se cubrió con una gigantesca lona con la imagen de Messi, el número ’10’ y un ‘Gracias’ de agradecimiento. Era la representación perfecta de lo que significaba aquella noche. Con el estadio completamente lleno, las luces se apagaron y el Monumental quedó sumido en la oscuridad durante unos segundos. Entonces comenzó el espectáculo. Fuegos artificiales iluminaron el cielo, mientras más de 85.000 personas coreaban al unísono el nombre de Messi.

Saltan los dos equipos al terreno de juego. 😢 Salta 𝐋𝐞𝐨 𝐌𝐞𝐬𝐬𝐢 𝐩𝐨𝐫 𝐮́𝐥𝐭𝐢𝐦𝐚 𝐯𝐞𝐳. 🏟️ Espectáculo, pirotecnia y una grada entregada al ’10’. #AD10S #LaCasaDelFútbol https://t.co/3FeJlWuHOX — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) October 6, 2026

Messi no saltó solo. Lo hizo acompañado de sus hijos mientras observaba el cielo de Argentina y las gradas llenas. Pero todavía quedaba uno de los momentos más especiales. El cantante Fabio Santana saltó al terreno de juego para interpretar el himno argentino. Las voces de miles de aficionados acompañaron cada palabra y, poco a poco, la emoción se hizo imposible de contener. Scaloni no pudo contener las lágrimas y rompió a llorar mientras cantaba el himno.

A su alrededor, otros referentes de la selección como Nicolás Otamendi y Emiliano ‘Dibu’ Martínez tampoco pudieron esconder la emoción. Pero, con el paso de los segundos, Messi no pudo soportarlo y acabó llorando, dejando una de las grandes imágenes de su despedida. Incluso en el minuto ’10’ también hubo un homenaje dentro del homenaje. El partido se detuvo y el estadio se levantó para aplaudir a Messi con una pequeña actuación pirotécnica. Todo un espectáculo a gran escala.

🇦🇷🥹 LIONEL MESSI LLORANDO CON EL HIMNO NACIONAL ARGENTINO. QUE EMOCIONANTE. https://t.co/FoFi04RPJQ — JS (@juegosimple__) October 6, 2026

🥹 La emoción de Lionel Scaloni. 𝐌𝐞𝐬𝐬𝐢 aguanta las lágrimas. 🎶 El himno de Argentina en la despedida al ’10’. #AD10S #LaCasaDelFútbol https://t.co/RgKtCczvfS — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) October 6, 2026