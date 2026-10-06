El último baile de Messi con Argentina será por la puerta grande del Monumental

El 7 de octubre de 2026 quedará marcado para siempre en la historia del fútbol argentino. Leo Messi jugará su último partido con la Albiceleste. A sus 39 años, el capitán de Argentina afrontará ante Benín, en un Monumental completamente abarrotado, el que será el día de su despedida después de más de dos décadas marcadas por derrota, lágrimas y el duro camino para alcanzar la gloria. Un last dance a la altura de una leyenda del deporte.

Messi se marchará este miércoles habiendo ganado todo con su país. Y lo hará convertido, junto con Diego Armando Maradona, en el gran símbolo argentino. Pero el comienzo no fue sencillo y justo esa comparación fue la carga más pesada que tuvo que soportar. Mientras en el Barcelona levantaba trofeos, rompía récords y se convertía en uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, con Argentina parecía condenado a vivir una historia diferente.

Su aventura con la selección comenzó muy pronto. Abandonó Rosario siendo un niño para cumplir su sueño de marcharse a Barcelona y tardó poco en recibir la llamada de su país. En 2005 tuvo su primera hazaña. Conquistó el Mundial Sub-20 siendo una figura del torneo y apenas un año después jugó su primer Mundial, en Alemania 2006. Desde entonces, la presencia de Messi fue prácticamente permanente.

El penalti que casi retiró a Messi

Llegaron la Copa América en 2007, los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 —donde consiguió la medalla de oro— y los Mundiales de 2010 y 2014. Fue precisamente en este último torneo cuando le llegó el primer gran golpe de su carrera internacional. Había logrado alcanzar su primera final de una Copa del Mundo y rozó con los dedos el trofeo, pero el gol de Mario Götze en la prórroga terminó el sueño de Messi y le dejó grabada una imagen que le acompañaría durante años al delantero.

Pero el destino a corto plazo no iba a ser diferente. Argentina perdió las finales de la Copa América de 2015 y 2016, ambas ante Chile. Y la segunda, especialmente dolorosa, terminó en una tanda de penaltis en la que Messi falló su lanzamiento. Una noche que encogió el corazón de su país al escuchar que Leo anunciaba su retirada de la selección.

«Pensándolo mucho, creo que ya está para mí la selección. Ya se terminó. Lo peleé mucho, lo intenté, sin cuatro finales y no pude ganarlas», dijo. Palabras que quedaron grabadas en millones de personas que veían cómo su ídolo se rendía.

Parecía el final, pero no lo fue

Pero cuando tocó fondo, el único camino que se le puso al frente era volver a intentarlo, al menos, darse la oportunidad de intentarlo una última vez. Y ese cambio de mentalidad cambió para siempre su historia con Argentina. Con el paso del tiempo, la generación de futbolistas cambió y dejó de cargar él solo para construir su propio legado. La llegada de Lionel Scaloni al banquillo también fue clave para crear un equipo a su alrededor. Una camada que protagonizó la etapa más gloriosa de la historia reciente de la Albiceleste.

El primer gran punto de inflexión llegó en 2021. Argentina derrotó a Brasil en Maracaná y conquistó la Copa América. Messi, después de tantas decepciones, conquistaba su primer título con su selección. La imagen celebrando con sus compañeros representaba algo más allá de una copa. Era la liberación de un futbolista que había sentido que le faltaba algo para completar su historia.

Y entonces llegó Qatar

Un año más tarde llegaría el Mundial 2022 en Qatar, donde Messi jugó el torneo más especial de su carrera. Marcó 7 goles y lideró a Argentina durante todo el campeonato, culminando con una final inolvidable contra Francia. Después de una tanda de penaltis de infarto, Leo hizo su gran sueño realidad: Argentina volvía a ser campeona del mundo.

Su imagen levantando la Copa en Lusail dio la vuelta al mundo y cerró cualquier debate sobre su lugar en la historia del fútbol argentino. Pero todavía quedaban capítulos que tenía que escribir. En 2024, Argentina volvió a conquistar la Copa América, esta vez derrotando a Colombia en la final. Una gesta que convirtió a la Albiceleste en una selección dominante. A ello se sumó la Finalissima de 2022 ante Italia para completar su palmarés.

Messi pone fin a su legado

Messi afronta su último partido internacional después de 21 años yendo con la selección. Se marcha siendo el futbolista con más partidos y más goles de la historia de Argentina, con 207 partidos oficiales y 125 goles. Cifras que le sitúan muy por encima de algunas de las mayores leyendas del país, como Gabriel Batistuta, que marcó 55 dianas; Sergio Agüero alcanzó los 42, Hernán Crespo hizo 35 y Maradona terminó con 33.

Porque el adiós de Messi no será únicamente el de un jugador que abandona una selección. Será la última escena de una historia que comenzó cuando aquel niño rosarino soñaba con jugar con Argentina. Vivió derrotas, críticas, finales perdidos, decisiones de retirarse y comparaciones constantes. Pero también hubo perseverancia. El Monumental de Buenos Aires será el escenario de esa última función. Argentina recibirá a Benín en un amistoso que quedará asociado para siempre al adiós del capitán. Un partido cuyas entradas se agotaron en cuestión de minutos y la Albiceleste lucirá una equipación especial diseñada por Adidas para la ocasión.

Será una noche para recordar todo lo vivido con Messi. Un Leo que regresó una y otra vez hasta conseguir lo que buscaba. Porque quizá ese sea el verdadero legado del delantero en Argentina. No solo haber ganado cuatro títulos con la selección absoluta, sino haber aprendido a resistir cuando parecía que nunca iba a conseguirlos. A sus 39 años, Messi se despedirá de la camiseta que le exigió lo máximo hasta el final. Aunque no pudo coronarlo en el último Mundial por ‘culpa’ de España, lo hará como campeón del mundo, capitán y máximo goleador histórico. Y, sobre todo, lo hará sabiendo que pudo cumplir la promesa que se hizo de niño. Ahora solo queda una última vez, una última salida al césped, una última vez con la camiseta albiceleste. La última función de Messi con Argentina.