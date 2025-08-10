Como 1907: de dónde es es el equipo, quién es el dueño, su estadio y jugadores

El Como 1907 se ha convertido, sin ningún tipo de dudas, en uno de los equipos más famosos y de moda del fútbol europeo. Un club con más de 100 años de historia, que ha pasado por muchos problemas, y que ahora, bajo las órdenes de Cesc Fábregas, espera convertirse en uno de las entidades más destacadas de Italia, aunque saben que no será nada fácil debido a la gran cantidad de conjuntos míticos que militan en la Serie A. Por ahora, se han ganado ser invitados por el Barcelona para disputar el Trofeo Joan Gamper 2025 en el Johan Cruyff después de que los azulgranas no obtuvieran los permisos para acudir al Camp Nou.

De dónde es el Como 1907

El Como 1907, rival del Barcelona en el Trofeo Joan Gamper 2025, es un club de Italia, más concretamente de la ciudad que lleva su nombre, Se encuentra en la región de la Lombardía y fue fundado en 1907, por lo que estamos hablando de una entidad con una gran historia a sus espaldas y ahora es cuando esperan iniciar una de las etapas más importantes, ya que el gran objetivo es consolidarse en la Serie A y ser uno de los habituales en competiciones europeas.

Fue a mediados de la década de los 80 cuando el Como vivió sus mejores años, ya que consiguieron ascender a la Serie A, logrando permanecer cinco años en la máxima categoría del fútbol transalpino. Ahora, el objetivo de Cesc Fábregas, es igualar y superar esa marca, pero también es el deseo de una directiva que ha invertido bastante en este club para que luche por convertirse en uno de los más destacados de Italia.

Quién es el dueño del equipo Como 1907

El Grupo Djarum, de Indonesio, es el propietario del Como 1907 y se trata de una organización que se dedica a múltiples negocios. Uno de los más conocidos es el de ser productores de cigarrillos en su país natal, pero están tan diversificados que también tienen una sección, llamada Polytron, que se dedica a la fabricación de automóviles.

Por otro lado, están metidos de llenos en el Banco Central Asia, uno de los más grandes e importantes de Indonesia, mientras que también están involucrados en proyectos inmobiliarios, teniendo hoteles de gran importancia en su país. Como suele ser habitual en este tipo de empresas tan grandes, el Grupo Djarum posee su propia fundación con las que invierten en proyectos sociales para ayudar con becas y otro tipo de financiación a las personas que más lo necesitan.

Por último, el Grupo Djarum se ha diversificado tanto que ha llegado hasta a los medios de comunicación, poseyendo Super Soccer Tv o Mola TV. Además, en el mundo del deporte son propietarios de un club de bádminton, pero también del equipo de fútbol italiano Como 1907, como ya hemos mencionado anteriormente. Mirwan Suwarso, que también aparece como director de cine entre otros empleos, es el actual presidente del conjunto italiano.

En qué estadio juega el Como 1907

El Como 1907 juega sus partidos como local en un humilde campo como es el Estadio Giuseppe Sinigaglia. Este recinto deportivo, situado en la ciudad de Como, en la Lombardía italiana, fue inaugurado en 1927, por lo que en dos añitos podrá celebrar su centenario, algo al alcance de muy pocos.

El Estadio Giuseppe Sinigaglia tiene un aforo para algo más de 13.500 espectadores y, obviamente, al jugar en la máxima competición del fútbol italiano el campo del Como tiene césped natural. No es propiedad del club, sino que es municipal y el arquitecto responsable de diseñar la estructura fue Giovanni Greppi.

A lo largo de la historia el Estadio Giuseppe Sinigaglia, nombre que lleva en honor a un voluntario de guerra fallecido en 1916, ha sufrido varias remodelaciones, como la de retirar las pistas de atletismo que rodeaban al terreno de juego de fútbol. También se han hecho obras en las diferentes gradas, ya que durante estos casi 100 años también ha ido cambiado el número de aficionados que pueden entrar.

Los jugadores del Como 1907

Durante estos últimos años el Como 1907 ha destacado por tener a gran cantidad de futbolistas españoles o que han pasado por nuestro país, ya fueran fichados, cedidos, veteranos o jóvenes promesas. Para empezar habría que destacar que Cesc Fábregas colgó las botas allí y pasó a ser el entrenador, por lo que el canterano se ha convertido en el gran líder de este club al que lo ha devuelto a la Serie A.

Es cierto que Pepe Reina militó en el Como 1907, pero hace unos meses anunció su retirada, por lo que no está ya en el club italiano. Actualmente encontramos a Álex Valle, Alberto Moreno, Sergi Roberto, Jesús Rodríguez, Jacobo Ramón o Iván Azón entre los españoles que militan en el club transalpino, pero otros viejos conocidos del fútbol español como Nico Paz, Maxi Perrone o Assane Diao también están a las órdenes de Cesc Fábregas.