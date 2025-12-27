Rusia deja sin electricidad a un tercio de Kiev con un ataque masivo antes de la reunión de Zelenski y Trump

Rusia ha lanzado en la madrugada de este sábado un duro ataque masivo sobre Kiev que ha dejado a un tercio de la ciudad sin electricidad, apenas unas horas después de que Volodimir Zelenski anunciara una nueva reunión con Donald Trump. Además, el presidente ucraniano también confirmó esta misma semana que envió a Vladímir Putin el borrador del plan de paz elaborado por Ucrania y Estados Unidos, acuerdo que el Kremlin ha rechazado.

El Ejército ruso no sólo ha atacado Kiev, también ha lanzado misiles y drones en el noreste y en el sur de Ucrania, y ha dejado al menos un muerto y 19 heridos, además de viviendas incendiadas y explosiones.

Los objetivos de los ataques rusos han sido las infraestructuras eléctricas, blancos para los que ha utilizado además misiles ultrasónicos de tipo Kinschal. Así, un tercio de la capital ucraniana se ha quedado sin suministro, con 320.000 hogares afectados. Los ciudadanos carecen ahora de calefacción con temperaturas que rondan los 0ºC.

El principal escollo del plan de paz es la región del Donbás, en la que en un principio Zelenski estaba abierto a retirar las tropas, siempre y cuando Rusia hiciera lo mismo. Sin embargo, el Kremlin rechazó el acuerdo.

Aun así, Zelenski tiene previsto viajar a Florida para encontrarse con Trump en su mansión de Mar-a-Lago, para debatir el plan y las garantías de seguridad bilaterales que podría prestar Washington y un acuerdo económico. Según indicó, se reunirían «probablemente este domingo».

«Hemos acordado reunirnos al más alto nivel con el presidente Trump en un futuro cercano. Mucho puede ser decidido de cara al Año Nuevo. ¡Gloria a Ucrania!», expresó el mandatario ucraniano.

Entre las condiciones impuestas por Ucrania para firmar la paz destaca la de la soberanía del país, que «debe ser reafirmada». Además, «para apoyar la paz a largo plazo», Ucrania propone establecer un mecanismo de supervisión de la línea de contacto mediante sistemas no tripulados que permitan garantizar la alerta temprana de posibles violaciones de la tregua», mencionó Zelenski.