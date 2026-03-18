Los cuartos de la Champions League: cuadro, cruces y cuándo se juegan

La Champions League afronta sus rondas decisivas y ya ha llegado a la eliminatoria de cuartos de final, en la que siguen vivos ocho equipos, por lo que queda el cuadro completo dibujado. Entre ellos, hay tres equipos españoles: Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid. El resto son dos ingleses (Liverpool y Arsenal), un portugués (Sporting de Portugal), un alemán (Bayern de Múnich) y un francés (PSG).

Así queda el cuadro de la Champions League

Jugados todos los partidos de octavos de la Champions League, el cuadro de la competición queda definido. Por la parte izquierda del cuadro, los clasificados son el PSG -actual campeón-, Liverpool, Bayern de Múnich y Real Madrid. PSG y Liverpool reeditarán su eliminatoria de hace una temporada (entonces se decidió en penaltis y se midieron en octavos) y Bayern y Real Madrid se volverán a medir en la que es la eliminatoria más repetida en la historia de la Champions.

Por el otro lado del cuadro, a la derecha, están Barcelona y Atlético de Madrid, que se miden en una eliminatoria de cuartos plenamente española, además de Sporting de Portugal y Arsenal, que disputan el otro enfrentamiento de esta ronda.

Los cruces de cuartos de final de la Champions

PSG – Liverpool

Bayern de Múnich – Real Madrid

Barcelona – Atlético de Madrid

Sporting de Portugal – Arsenal

Cuándo se juegan los cuartos de la Champions League

Estos cuatro enfrentamientos de cuartos de final de la Champions League se disputarán en el mes de abril. Concretamente, la ida será el 7 y 8 de abril y la vuelta una semana después, el 14 y 15 de abril. Como siempre, los partidos serán en martes y miércoles: dos un día, otros dos el otro día.

Por qué no hay más sorteos en la Champions League

Tras esta ronda de octavos, la UEFA no ha celebrado sorteo para saber los emparejamientos de cuartos. Esto se debe a que antes de octavos, ya en la Champions se supo todo el cuadro, sin que haya más sorteos. Así, en cada ronda ya no habrá más sorteos y todos los equipos conocen su ruta hasta la final de Budapest, que se disputará el próximo 30 de mayo.