León XIV presidió la misa en el Escorial por la beatificación de agustinos de la universidad de Sánchez asesinados en Paracuellos

Robert Prevost presidió la misa en la Basílica de San Lorenzo de El Escorial en homenaje a la beatificación de decenas de agustinos asesinados en la Guerra Civil. León XIV, siendo Prior General de los Agustinos, ofició en 2007 la misa honrando a 98 mártires de la Orden, muchos de ellos miembros del Real Centro Universitario María Cristina, donde estudiaron los presidentes del Gobierno, Manuel Azaña y Pedro Sánchez.

El Santo Padre, a su llegada en el primer viaje apostólico a España, conoce nuestro país como pocos, tras haber visitado personalmente cada una de sus comunidades, especialmente la de Madrid. León XIV es consciente de la contienda más cruel de la historia contemporánea de España, que se cobró la vida de miles de religiosos y seglares católicos entre 1931 y 1939.

El padre Miguel Ángel Orcasitas, su predecesor en el cargo (1989 y 2001), explica con detalle a OKDIARIO cómo Prevost visitó decenas de veces España, donde muchas veces se ha hospedado en San Lorenzo de El Escorial. «Incluso alguna vez vino directamente de Roma a Madrid conduciendo él mismo», recuerda de León XIV.

«En el año 2007 fueron beatificados un gran número de mártires de la persecución religiosa en España. Uno de los grupos más castigados fue la Orden de San Agustín. La causa más numerosa fue la del padre Avelino Rodríguez, provincial de la Provincia Matritense, junto a 97 compañeros mártires más (98 en total). Gran parte de ellos procedían de El Escorial y estaban vinculados a la Universidad María Cristina”, detalla Orcasitas.

Azaña, Sánchez y los agustinos

La feroz persecución religiosa que sufrieron los agustinos fue impulsada por el Gobierno de Manuel Azaña durante la Segunda República, con sus leyes laicistas y anticlericales que desataron un odio sistemático contra la Iglesia y la vida consagrada. Un sentimiento que dejó manifiesto en su libro El jardín de los frailes. Curiosamente, Azaña, como Pedro Sánchez posteriormente, fue alumno en el Centro Universitario de María Cristina en El Escorial, el epicentro de la matanza agustiniana en España.

La concentración de religiosos en El Escorial se produjo por casualidad: se celebraba el capítulo provincial cuando estalló la persecución. El monasterio fue cerrado y los agustinos trasladados a Madrid, primero a la Dirección de Seguridad, luego a la cárcel Modelo y a San Antón.

Desde allí, en las tristemente sacas de noviembre de 1936, fueron tomados presos y ejecutados decenas de ellos. En Paracuellos de Jarama murieron 63 agustinos (53 de ellos del monasterio), muchos jóvenes o directamente vinculados al monasterio y a la universidad.

El historiador británico Hugh Thomas, hispanófilo reconocido, llegó a afirmar que «en la historia de la humanidad, y ciertamente de la Iglesia, ninguna persecución había sido tan fuerte como la que se produjo aquí en España entre 1931 y 1939», señala Orcasitas.

Esta misma memoria se ve amenazada en la actualidad por las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez contra el Valle de los Caídos —situado a escasos kilómetros del Real Monasterio de El Escorial, pero donde no está enterrado ningún agustino—. Con el pretexto de «resignificar el enclave», el socialista profanará, si no se le detiene a tiempo, este templo blindado por el franciscano pontífice Juan XXIII. Cabe recordar que Sánchez ha reivindicado frecuentemente la figura de Manuel Azaña como un símbolo de la España democrática, progresista y plural.

Benedicto XVI y Robert Prevost

Muchos de los asesinados eran hombres de gran preparación intelectual: profesores universitarios, académicos y el propio bibliotecario de la Biblioteca Real del Monasterio, Julián Zarco, académico de la Historia, tal y como recuerda Orcasitas.

En la comunidad convivían además otros cuatro académicos correspondientes. Destacó especialmente la figura del padre Gerardo Gil, que, siguiendo la doctrina social de León XIII, fundó dos cooperativas para construir viviendas para obreros en San Lorenzo de El Escorial y en El Escorial, y dirigía una escuela gratuita de adultos en el centro universitario.

Lo que más sobrecoge del relato es la juventud de muchas víctimas: hasta 17 seminaristas menores de edad —la mayoría de edad legal era entonces los 21 años— que vivían en el monasterio, procedentes de pueblos humildes y completamente ajenos a cualquier actividad política. «Estaban desconectados de la sociedad y de cualquier vinculación que pudiera justificar lo que les ocurrió», lamenta el antecesor de Prevost.

El proceso de beatificación de aquellos agustinos a los que homenajeó Prevost en el Escorial siguió el riguroso procedimiento establecido por la Iglesia para los mártires. La causa se inició en la diócesis de Madrid, donde se recopilaron testimonios, documentos históricos y pruebas que demostraban que los religiosos fueron asesinados in odium fidei (por odio a la fe), sin actividad política alguna y aceptando la muerte con perdón y serenidad.

La Positio super Martyrio, el exhaustivo informe presentado a la Congregación para las Causas de los Santos, fue elaborada entre 1993 y 1996. El 19 de diciembre de 2006, Benedicto XVI aprobó el decreto de martirio. Finalmente, el 28 de octubre de 2007, en una solemne ceremonia en la Plaza de San Pedro, el cardenal José Saraiva Martins, en nombre del Papa, proclamó beatos a Avelino Rodríguez y sus 97 compañeros, junto a otros 400 mártires españoles del siglo XX (498 en total).

De hecho, posteriormente, en 2011, Prevost y Benedicto XVI coincidirán en El Escorial en las Jornadas Internacionales de la Juventud. Orcasitas muestra a OKDARIO una instantánea de aquellos días. Será la última visita de un Pontífice a España hasta la de León XIV.

La cruz pectoral de León XIV

León XIV, que lleva en su cruz pectoral una reliquia del beato Anselmo Polanco —obispo agustino asesinado también en aquella persecución—, ha mostrado siempre su cercanía a la memoria de estos mártires. Ahora bien, los agustinos decidieron que ninguno fuera enterrado en el Valle de los Caídos.

En 2023, al ser nombrado cardenal, recibió como regalo esa cruz relicario de manos del postulador general de la Orden de San Agustín, y continúa usándola como Papa. Entre las reliquias, se encuentra la del beato Polanco, quien fue obispo de la diócesis de Teruel desde 1935 hasta su martirio en 1939.