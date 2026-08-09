Los chiringuitos de Cádiz que están entre los mejores de España en 2026: estos son los locales que han conquistado a los expertos

Estando ahora en verano, y a pesar de las altas temperaturas, lo de tomarse algo en un chiringuito de playa siempre apetece. Y, en el caso de encontrarte en la costa andaluza y, en concreto, en Cádiz, hay dos que sí o sí debes visitar porque se acaban de coronar como dos de los mejores de este 2026. Uno está en Chiclana de la Frontera y el otro en la propia capital gaditana. Los dos tienen las mejores vistas al Atlántico, trabajan con producto de la zona y demuestran que comer junto a la arena no tiene por qué limitarse a pedir una ración rápida antes de regresar a la sombrilla.

Son dos locales a pie de playa que han sido destacados por la publicación Tapas Magazine, perteneciente al grupo Forbes. Se trata de La Loma y Nahú Beach y están entre los 25 establecimientos seleccionados en sus premios Best Chiringuito 2026. La primera propuesta se encuentra en la playa de La Barrosa, mientras que la segunda ocupa un espacio privilegiado en Cortadura. Desde la revista explican que han buscado locales capaces de convertir una comida de verano en algo especial. Para ello han tenido en cuenta la ubicación, el producto fresco, el servicio, el ambiente y, por supuesto, la cocina que ofrece cada uno.

En esta edición aparecen además otros negocios repartidos por buena parte del litoral español, desde Ibiza y Formentera hasta Tenerife, Getaria o la costa catalana. Y en el caso de Andalucía, destaca como uno de los territorios con mayor peso dentro de la selección. Dos ya sabemos que están en Cádiz y los conocemos ahora al detalle, y los otros cuatro se encuentran en la provincia de Málaga. No responden al mismo tipo de chiringuito, pero todos han conseguido conservar ese ambiente informal de playa mientras elevan el nivel de lo que sirven en la mesa.

La Loma

La Loma se encuentra en uno de los lugares más visitados del litoral chiclanero. La playa de La Barrosa se llena cada verano de miles de personas atraídas por su extensa franja de arena, sus puestas de sol y unas aguas que permiten pasar el día entero sin necesidad de alejarse demasiado. En ese entorno, Manuel Benítez e Isidro Martín cuentan con una propuesta en la que la cocina gaditana es la gran protagonista.

La carta de este primer chiringuito elegido como uno de los mejores para este 2026, destaca por los pescados del día, el marisco, las frituras y los arroces. Son platos muy reconocibles para cualquier gaditano, aunque eso no significa que resulten sencillos de ejecutar bien. Una fritura pesada o un pescado cocinado más de la cuenta pueden arruinar un buen producto. En La Loma cuidan precisamente esos detalles y trabajan para que el ingrediente principal conserve su sabor. Tapas Magazine destaca sus frituras ligeras y una cocina en la que el Atlántico es quien termina marcando el ritmo.

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Nahú Beach

Para conocer el segundo establecimiento seleccionado hay que desplazarse hasta Cádiz capital. Nahú Beach está en la playa de Cortadura y forma parte del Grupo Arsenio, con Raúl Cueto al frente del proyecto. Su planteamiento se aleja en algunos aspectos del chiringuito más tradicional, ya que incorpora platos contemporáneos, recetas saludables y una atención especial al origen de los ingredientes. Aun así, no olvida los clásicos que uno espera encontrar cuando decide comer junto al mar.

Uno de los aspectos que ha llamado la atención de los responsables de la selección es su compromiso con la sostenibilidad. Estar instalado en plena costa obliga a mirar más allá de la cocina y a considerar el impacto que la actividad puede tener sobre el entorno. Nahú Beach ha convertido esa preocupación en una parte de su identidad, apostando por el producto local y por una forma de trabajar vinculada al cuidado del litoral andaluz.

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Los otros chiringuitos andaluces que aparecen en la selección

Los otros cuatro representantes andaluces se encuentran en Málaga. Son Casanis La Plage, Chambao y La Milla, en Marbella, y Oasis, en Fuengirola. Casanis La Plage apuesta por la cocina mediterránea, con arroces, pescados y carnes, además de sesiones musicales que animan las tardes frente al mar. Chambao se acerca más al concepto de beach club, con cocina internacional y una cuidada oferta de coctelería. La Milla, integrada en el hotel Puente Romano Marbella, lleva el chiringuito hacia la alta gastronomía mediante platos de autor, producto marino y una bodega que se ha convertido en uno de sus principales reclamos.

Y por último, Oasis mantiene una relación más directa con la tradición de la Costa del Sol. La familia González Salguero, pionera en el desarrollo del chiringuito moderno en la zona, conserva una cocina basada en el pescado fresco, los espetos y las recetas populares del litoral malagueño. El premio principal de Best Chiringuito 2026, por su parte, ha recaído en Casa Jondal, el establecimiento ibicenco de Rafa Zafra.