Los 10 mejores chiringuitos de la Costa Blanca donde comer muy bien este verano

La Costa Blanca es uno de los grandes destinos mediterráneos para disfrutar del verano. Sus playas de aguas cristalinas, sus calas escondidas y su excelente gastronomía hacen que cada temporada miles de visitantes busquen ese lugar perfecto donde combinar un buen arroz, una copa frente al mar y un atardecer inolvidable. Los chiringuitos alicantinos han evolucionado hasta convertirse en mucho más que simples restaurantes de playa. Hoy son espacios donde se mezclan cocina mediterránea, música, cócteles y el auténtico espíritu del verano. Desde Alicante hasta la Marina Alta y la Marina Baixa, estos son algunos de los mejores rincones donde comer muy bien a pie de mar.

Puntapiedra

Alicante, entre la playa del Postiguet y la cala de Sangueta.

Puntapiedra se ha convertido en uno de los grandes referentes del verano en Alicante. Este espectacular chiringuito cuenta con una amplia terraza frente al Mediterráneo, zonas chill out con camas balinesas y un ambiente pensado para disfrutar del día desde el mediodía hasta la noche. Su propuesta gastronómica, dirigida por el chef Pablo Montoro, apuesta por una cocina mediterránea basada en el producto y la brasa. Entre sus platos destacan la fideuá de atún rojo y alcachofas, los arroces de pescado y marisco y los pescados a la brasa. Todo ello acompañado de cócteles, música en directo y unas vistas privilegiadas del litoral alicantino.

Cala Clemence

Cala del Portitxol, Jávea.

En una de las calas más bonitas y fotografiadas de Alicante se encuentra Cala Clemence, un restaurante de playa con una ubicación privilegiada frente a una de las bahías más espectaculares del Mediterráneo. Su decoración de estilo bohemio acompaña una carta basada en la cocina mediterránea, los arroces valencianos, pescados y platos para compartir. Un lugar perfecto para disfrutar de una comida tranquila mientras se contempla el intenso azul de la costa de Jávea.

La Siesta

Jávea, Paseo del Arenal.

Hablar de los mejores chiringuitos de la provincia de Alicante es hablar de La Siesta, uno de los lugares más conocidos de Jávea. Este antiguo chiringuito reconvertido en beach club mantiene la esencia relajada de siempre, pero con una propuesta adaptada al estilo de vida actual. Su gran atractivo es que permite disfrutar del mar durante todo el día: desayunos frente a la playa, comidas mediterráneas, tardes con música y cócteles al caer el sol. Su ambiente desenfadado, sus vistas y su horario amplio lo convierten en uno de los lugares imprescindibles del verano en la Costa Blanca.

Los Baños Sunshine

Dénia.

Con más de 50 años de historia, Los Baños Sunshine es uno de esos chiringuitos que forman parte del paisaje veraniego de Dénia. Desde su apertura en 1974 ha sabido mantener una esencia cercana y relajada, convirtiéndose en punto de encuentro para vecinos y visitantes. Su cocina apuesta por los productos locales y los sabores mediterráneos, con especial protagonismo para sus arroces, como el tradicional arroz senyoret o el arroz negro con sepia y gambas. Además, cuenta con una interesante coctelería de inspiración tropical para alargar la sobremesa.

Algas L’Andragó

Cala L’Andragó, Moraira.

Con el lema de disfrutar de la brisa, el sol y las buenas vibraciones, Algas L’Andragó es uno de los rincones más especiales de Moraira. Su terraza prácticamente sobre el mar ofrece una de las experiencias más relajantes de la Costa Blanca. Reconocido con un Solete de la Guía Repsol, su carta combina cocina mediterránea y propuestas más actuales. Entre sus platos destacan el tartar de atún rojo, el pulpo crujiente, los mejillones al vapor y las tapas para compartir.

L’Espigó Xiringuito

Cala Advocat, Benissa.

L’Espigó presume de una de las vistas más espectaculares del litoral alicantino. Situado frente a una pequeña cala de aguas tranquilas y cristalinas, es un lugar pensado para desconectar y disfrutar del Mediterráneo sin prisas. Su cocina destaca por los sabores del mar, con platos como tellinas, calamar de la bahía a la plancha o arroz de bogavante. Además, su programación musical con actuaciones de flamenco, jazz y bossa nova convierte cada visita en una experiencia especial.

El Cranc

Playa de L’Olla, Altea.

Desde 1982, El Cranc es uno de los grandes clásicos gastronómicos de Altea. Este restaurante mantiene el espíritu de los antiguos chiringuitos familiares, con una cocina basada en el producto fresco del mar y de la huerta mediterránea. Su ubicación frente a la isla de L’Olla y su ambiente tranquilo lo convierten en un lugar ideal para quienes buscan comer bien en un entorno auténtico y alejado del bullicio.

Portosenso Bar

Altea.

Portosenso es uno de esos lugares que sorprenden por su ubicación. Situado al final de un pequeño muelle, ofrece unas vistas únicas sobre Altea y el Mediterráneo. Es perfecto para disfrutar de un café tranquilo, una copa al atardecer o una comida relajada con el mar como protagonista. Su ambiente acogedor lo convierte en uno de los rincones con más encanto de la costa alteana.

Conviction Beach Club

Playa del Carabassí, Elche.

Rodeado de dunas y naturaleza protegida, Conviction Beach Club ofrece una experiencia diferente donde se unen gastronomía, bienestar y paisaje mediterráneo. Su propuesta combina cocina mediterránea con espacios cómodos para relajarse junto al mar. Un lugar ideal para quienes buscan un ambiente más exclusivo sin perder la conexión con la naturaleza.

Xiringuito Moana

El Campello.

Moana es uno de los chiringuitos más animados de El Campello. Su ubicación frente al mar, sus cócteles y sus actuaciones musicales hacen que sea un lugar perfecto para disfrutar del verano hasta la noche. Su carta incluye tapas, tostadas y platos para compartir, convirtiéndolo en una parada ideal después de un día de playa o para despedir la jornada con una copa mirando al Mediterráneo.