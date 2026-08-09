Juan Leal explica el detox capilar que devuelve la vida a la melena: «Tu cabello no está seco, está saturado»

El verano es una de las épocas más esperadas del año, pero también una de las más exigentes para nuestro cabello. La combinación de sol, agua del mar, cloro, arena, sudor, contaminación y uso frecuente de protectores solares y productos de peinado puede alterar el equilibrio natural de la fibra capilar y del cuero cabelludo. Al regresar de las vacaciones, es habitual notar el cabello más apagado, áspero, pesado o difícil de manejar. Sin embargo, no siempre la solución pasa únicamente por aportar hidratación: en muchas ocasiones, el primer paso para recuperar una melena saludable es realizar una auténtica detoxificación capilar que elimine los residuos acumulados y permita que los tratamientos posteriores sean más efectivos.

«Cuando el cabello pierde brillo, se apelmaza con facilidad, parece más pesado de lo habitual o los tratamientos que aplicamos dejan de funcionar como antes, normalmente hay una acumulación de residuos que está impidiendo que la fibra absorba correctamente los activos», explica Juan Leal, director de educación de Pierino Cosmetics.

«Antes de nutrir, conviene limpiar en profundidad. Una vez eliminados esos residuos, los tratamientos hidratantes y reparadores son mucho más eficaces»

Aunque habitualmente hablamos de toxinas, en realidad nos referimos principalmente a una acumulación de residuos externos que se adhieren al cabello y alteran su equilibrio natural. Durante los meses de verano, la fibra capilar queda expuesta a la sal marina, los minerales presentes en el agua de piscina, restos de protectores solares, arena, contaminación, sudor y productos de styling. Todos estos elementos pueden crear una película sobre el cabello que dificulta la penetración de los tratamientos y reduce su capacidad de recuperar suavidad y luminosidad.

Esta acumulación provoca que el pelo pueda sentirse más seco, áspero, sin movimiento e incluso más difícil de peinar. En cabellos rubios o decolorados, además, determinados minerales como el cobre presente en algunas piscinas pueden favorecer la oxidación del color y provocar reflejos verdosos. Un cabello sano no sólo necesita hidratación, también necesita estar limpio de residuos para poder absorber correctamente los nutrientes y activos reparadores.

El error más frecuente después de un baño en el mar o la piscina

Uno de los hábitos que más perjudica la salud del cabello en verano es dejar que la sal y el cloro permanezcan durante horas sobre la fibra capilar. Muchas personas esperan hasta llegar a casa para lavar el cabello, pero cuanto más tiempo permanecen estos agentes externos en contacto con la cutícula, mayor es la pérdida de hidratación y el riesgo de deterioro.

El gesto más sencillo y efectivo es aclarar el cabello con agua dulce lo antes posible después del baño. «Aunque no podamos lavarlo con champú en ese momento, eliminar parte de la sal y del cloro reduce enormemente su impacto», recomienda Juan Leal. Un pequeño gesto que puede marcar una gran diferencia al finalizar cada jornada de playa o piscina.

Detox capilar: limpiar profundamente sin agredir

Una desintoxicación capilar eficaz no significa utilizar productos agresivos, sino apostar por fórmulas capaces de eliminar impurezas respetando la barrera natural del cuero cabelludo. Los ingredientes de origen vegetal con propiedades calmantes e hidratantes, combinados con agentes limpiadores suaves, permiten retirar residuos acumulados sin resecar ni alterar el equilibrio de la piel.

Dentro de la propuesta de Pierino Cosmetics, O&M Shampoo PS se convierte en un aliado especialmente interesante después de una exposición continuada al sol, la playa o la piscina, ya que ayuda a purificar el cuero cabelludo y eliminar residuos respetando su equilibrio natural. Para mantener la fibra suave, flexible y manejable, una rutina con O&M Shampoo PS y O&M PS Conditioner ayuda a limpiar en profundidad sin resecar, aportando ligereza y mejorando visiblemente el aspecto del cabello después del verano.

Cómo recuperar un cabello castigado sin necesidad de cortar

Después de las vacaciones, una de las dudas más habituales es si todavía es posible recuperar un cabello dañado sin recurrir directamente al corte. La respuesta depende del nivel de deterioro, pero cuando la fibra conserva parte de su estructura, una rutina constante de cuidado puede mejorar notablemente su aspecto, resistencia y textura.

Juan Leal recomienda seguir cuatro pasos fundamentales: comenzar con una limpieza profunda para eliminar residuos acumulados; continuar con un champú y acondicionador hidratantes que devuelvan suavidad y flexibilidad; incorporar una mascarilla nutritiva una o dos veces por semana; y finalizar siempre con productos de protección térmica y acabado que ayuden a controlar el encrespamiento y prevenir nuevos daños. La clave está en la constancia. El cabello no recupera semanas de exposición al sol, la sal y el cloro en un sólo día, sino mediante pequeños cuidados mantenidos en el tiempo.

¿Cada cuánto realizar un tratamiento detox?

La frecuencia dependerá del estilo de vida y del nivel de exposición. Para quienes disfrutan ocasionalmente de la playa o la piscina, una limpieza detox mensual puede ser suficiente. En cambio, quienes nadan con frecuencia, utilizan muchos productos capilares o practican deporte al aire libre pueden beneficiarse de realizarla cada dos semanas. «La limpieza profunda no debe confundirse con agresividad. Hoy existen fórmulas capaces de limpiar intensamente respetando el equilibrio del cuero cabelludo», explica.