Las personas que más necesitan soledad nacen en estos meses del año

A todo el mundo le gusta, de vez en cuando estar a solas. Hay gente que de hecho busca esa soledad de manera consciente y no hay problema en ello, siempre y cuando no se acabe convirtiendo en un aislamiento del mundo que nos rodea o en algo que escapa a la propia voluntad. A esto se le suma además el que hayan personas más propensas a querer estar solos y todo en función, del mes en el que se haya nacido tal y como sostiene la astrología.

De hecho explica que algunas personas agotan antes esa especie de batería social que tenemos y necesitan retirarse durante un tiempo para recuperarla. Pueden disfrutar de una comida con amigos, participar activamente en una reunión o mantener relaciones muy estrechas y, aun así, llegar a casa con la sensación de no querer hablar con nadie. Y según una clasificación publicada por la revista estadounidense Parade, esta característica sería especialmente habitual entre quienes nacieron en marzo, mayo, agosto y octubre. Los motivos sin embargo, son distintos para cada caso, ya que unos necesitarían silencio por la cantidad de emociones ajenas que absorben, mientras que otros buscarían descansar de sus propios pensamientos, de la presión por agradar o de la obligación de tomar decisiones pensando en los demás.

Son interpretaciones que pertenecen al ámbito de la astrología y no cuentan con respaldo científico, por lo que no determinan la personalidad de nadie. Aun así, pueden servir como una forma curiosa de entender la manera en la que cada persona recupera la calma.

Marzo

Los primeros a los que la astrología considera que son más propensos a buscar la soledad, son las personas nacidas en marzo, ya que entre otras cosas, tienen una sensibilidad especial para captar el estado de ánimo de quienes tienen cerca. No hace falta que un amigo les cuente lo que les pasa que suelen saber qué están tristes o preocupados. Esto provoca que muchas personas confíen en ellos y los busquen cuando necesitan hablar, aunque escuchar problemas ajenos de manera constante también termina pasando factura. Además, después de una conversación intensa pueden quedarse pensando durante horas en lo que han escuchado. Incluso llegan a asumir como propias preocupaciones que, en realidad, pertenecen a otra persona. Por eso agradecen tener un rato en el que nadie les pida consejo ni espere una respuesta. Estar solos les ayuda a tomar distancia, aunque muchas veces con unas horas, como una tarde, tienen más que suficiente.

Mayo

Los nacidos en mayo suelen sentir curiosidad por casi todo y no tardan en interesarse por un nuevo tema, una conversación o cualquier plan que rompa la rutina. El inconveniente aparece cuando quieren prestar atención a demasiadas cosas a la vez. Pueden empezar el día con varios asuntos pendientes y terminarlo con otros tantos en la cabeza, saltando de una idea a otra sin haber tenido tiempo para ordenar ninguna. En su caso, buscar la soledad no responde necesariamente a un enfado o al cansancio de tratar con otras personas. Lo que necesitan es reducir durante un rato la cantidad de información que reciben. Cuando el ruido se detiene, también lo hacen poco a poco sus pensamientos, y aquello que antes parecía confuso empieza a colocarse en su sitio.

Agosto

Quienes nacen en agosto pertenecen a Leo o Virgo. A los primeros se les atribuye seguridad, presencia y facilidad para llamar la atención, mientras que los segundos suelen aparecer descritos como observadores, exigentes y pendientes de los detalles. La revista apunta que ambos pueden compartir una preocupación constante por la imagen que ofrecen. Unos quieren estar a la altura cuando todas las miradas se dirigen hacia ellos; los otros revisan mentalmente lo que han dicho o hecho para comprobar que no han cometido ningún error. Vivir con esa vigilancia puede resultar agotador, sobre todo cuando la exigencia procede de uno mismo. Para los nacidos en agosto, la soledad sería el lugar en el que dejan de representar un papel, cumplir expectativas o evaluar cada gesto.

Octubre

Libra y Escorpio son los dos signos que coinciden en octubre. La astrología presenta a Libra como diplomático y preocupado por la justicia, mientras que relaciona a Escorpio con la intensidad y la capacidad para percibir aquello que otros no dicen. Según esta clasificación, los nacidos en octubre dedican mucha energía a interpretar el ambiente, anticipar reacciones y valorar cómo afectará una decisión a quienes los rodean. Tener en cuenta otras opiniones puede ayudarles a evitar conflictos y tomar decisiones equilibradas, pero también puede llevarlos a olvidar lo que ellos desean. Cuando están solos no necesitan negociar, justificarse ni calcular las consecuencias para el resto. Ese espacio les permite elegir algo tan sencillo como qué hacer durante la tarde sin consultar a nadie.

Nacer en uno de estos meses no significa que una persona tenga que aislarse para encontrarse bien. Tampoco quienes nacieron en los otros ocho meses están libres de necesitar descanso social. Más allá de la astrología, reservar momentos para uno mismo puede ser una costumbre saludable siempre que no se transforme en un aislamiento no deseado. La clave está en reconocer cuándo la compañía resulta agradable y cuándo apetece estar solo para estar tranquilo, o tal vez recargar energías.