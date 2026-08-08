OKDIARIO localiza a Sánchez buceando en las aguas de Lanzarote mientras Ceuta sigue colapsada por miles de inmigrantes ilegales

Pedro Sánchez presidió este viernes una videoconferencia con sus ministros sobre la invasión migratoria de Ceuta y acto seguido se fue a hacer buceo. OKDIARIO ha captado al presidente del Gobierno saliendo de Puerto Rubicón, en Lanzarote, a las 11:16 horas a bordo de una lancha flanqueada por otra embarcación de escolta, regresando al mismo puerto a las 12:53. A Sánchez no parece preocuparle la violación de la integridad territorial de España mientras él puede permitirse seguir exprimiendo sus vacaciones en La Mareta.

El jefe del Ejecutivo fue visto por decenas de ciudadanos mientras salía del puerto de la localidad lanzaroteña de Yaiza, donde un cordón policial de agentes había sido desplegado previamente para asegurar el perímetro del muelle. El despliegue de seguridad que acompaña cada inmersión del presidente es notable: dos lanchas salen siempre juntas, con un total de doce personas entre ambas embarcaciones, más cinco escoltas que permanecen en tierra custodiando los vehículos y el muelle a la espera de su regreso.

Pedro Sánchez utiliza como base para sus inmersiones Puerto Calero, un exclusivo enclave residencial y deportivo situado en el suroeste de Lanzarote, en el municipio de Yaiza. Fundado en los años ochenta, el puerto gira en torno a una prestigiosa marina con más de 440 amarres para yates y veleros de gran eslora, y es considerado uno de los puertos deportivos más selectos de las islas Canarias. Desde allí, el presidente sale en lancha escoltado para realizar sus inmersiones mientras España afronta la mayor crisis migratoria de su historia reciente.

El buceo forma parte de la rutina vacacional habitual de Sánchez en La Mareta, la residencia oficial de Lanzarote desde la que el presidente se desplaza habitualmente hasta la zona de Puerto Calero y Puerto Rubicón para realizar sus inmersiones. Esta semana ya había salido el lunes 3 de agosto desde Puerto Calero a las 11:47 horas con idéntico dispositivo de seguridad.

Mientras tanto, el Palacio de La Mareta permanece blindado con un despliegue de seguridad de unos 40 guardias civiles, entre ellos unidades de élite del Grupo de Reserva y Seguridad, además de la escolta particular del presidente y su familia. El perímetro incluye cámaras antipaparazzi adicionales instaladas sobre trípodes que apuntan hacia la cala de rocas colindante, generando malestar entre los bañistas de la zona, tal y como reveló OKDIARIO.