Moncloa retoca la foto de Sánchez en La Mareta y borra sus pies para evitar burlas por su calzado

Las fotografías de Pedro Sánchez en reuniones oficiales ya han protagonizado en otras ocasiones comentarios en redes sociales por unos detalles que no han pasado por alto los usuarios. Si en agosto de 2021 una imagen del presidente durante el seguimiento de la evacuación de Afganistán se hizo viral porque dejaba ver unas alpargatas bajo la mesa, ahora una nueva instantánea ha vuelto a llamar la atención por un motivo muy distinto: la desaparición de sus piernas.

La fotografía fue difundida por Moncloa tras la reunión telemática que Sánchez ha presidido este viernes para analizar la invasión migratoria de Ceuta del pasado 30 de agosto. El contenido político ha quedado parcialmente eclipsado por una imagen que ha reabierto el debate sobre si todo responde a una curiosa ilusión óptica o a un posible retoque fotográfico. En ella, Sánchez aparece sentado en su despacho mientras participa por videoconferencia con varios ministros. Sin embargo, sus piernas no se aprecian en la imagen. ¿Se trata de una simple ilusión óptica provocada por la perspectiva de la imagen o de una fotografía retocada? ¿Qué hubiera llevado a Sánchez a hacer semejante modificación?

Existen dos posibles explicaciones. La primera apunta a un efecto visual provocado por la perspectiva. La mesa de cristal y su estructura ocultan los muslos, mientras que el asiento de la silla tapa el resto de las piernas. Además, Sánchez está sentado de perfil y con las piernas descendiendo bajo la mesa, una posición que hace que desaparezcan de la vista. Desde ese ángulo concreto, el cerebro puede interpretar que el presidente no tiene piernas.

La segunda posibilidad es que la fotografía haya sido modificada mediante un retoque digital. Aunque algunos detalles de la fotografía pueden dar pie a interpretaciones, por ejemplo, una de las patas de la silla parece que es más larga que el resto.

No es la primera vez que una fotografía del presidente genera conversación por un detalle visual. El 18 de agosto de 2021, durante el seguimiento de la operación de evacuación de Afganistán, Moncloa difundió una imagen de Sánchez mientras seguía la llegada del primer avión A400M de repatriación a Kabul. Aquel día, el presidente publicó en redes sociales que estaba supervisando el dispositivo de evacuación. Sin embargo, la atención de muchos usuarios se centró en las alpargatas que asomaban bajo la mesa, convirtiéndolas en uno de los comentarios que generó memes en redes sociales.

Hoy, junto a la ministra de @Defensagob y al ministro de @MAECgob, hemos seguido el desarrollo del dispositivo y llegada del primer avión de repatriación A400 a Kabul. Estamos trabajando para que la operación de evacuación en Afganistán se desarrolle con la máxima seguridad. pic.twitter.com/xl83XJ7xe1 — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) August 18, 2021

¿Habrá querido evitar ahora las risas sobre sus zapatos? La fotografía difundida ahora corresponde a la reunión en la que Sánchez analizó con varios ministros la situación en Ceuta tras la entrada masiva de personas de Marruecos. Según informó el Gobierno, durante el encuentro se hizo balance de la situación y se estudiaron nuevas medidas para auxiliar a los migrantes que permanecen en la ciudad autónoma.