Las familias recibirán menos de 15.000 € por casa calcinada y sólo si la usaban como vivienda principal

Los incendios de Ávila y Madrid arrasaron con más de 170.000 hectáreas, pero también con 1.580 viviendas, y numerosos negocios y explotaciones. Sólo las casas calcinadas, en conjunto, tenían un valor de mercado de 343,9 millones de euros, según un reciente estudio de Idealista. Ahora, reconstruir y recuperar integralmente todas y cada una de ellas supondría un coste de más de 157 millones para los ciudadanos.

Las más de 100.000 personas que fueron evacuadas o confinadas a causa de esta tragedia tuvieron que volver a sus hogares, o lo que quedaba de ellos, poco después de que se extinguieran las llamas. Sin embargo, casi 1.600 familias se enfrentan ahora a un reto prácticamente inasumible: recuperar el techo donde guardaban los recuerdos de toda una vida sin una ayuda económica digna.

El Gobierno aseguró el pasado martes en el Consejo de Ministros que activaría ayudas económicas para los afectados tras declarar las zonas afectadas como gravemente dañadas (zona catastrófica).

Sin embargo, no se trata de subsidios directos para las víctimas, sino que, con esta declaración, se pueden acoger a recibir hasta 15.120 euros como máximo, siempre y cuando se dé la destrucción total de la vivienda habitual. Es decir, 15.000 euros para reformar integralmente una casa que tiene calcinado hasta el último ladrillo.

En esta misma línea, la zona catastrófica también asegura un máximo de 10.320 euros por daños estructurales; hasta 5.160 euros por desperfectos en otros elementos del inmueble; y 2.580 euros para reponer enseres de primera necesidad. En la mayoría de los casos no cubre, por ejemplo, vehículos que se encontraran en el interior de la parcela durante el incendio.

Pese a ello, su concesión tampoco será automática y mucho menos inmediata. La burocracia, de nuevo, ralentiza un trámite que es más que urgente para muchos ciudadanos. Cabe destacar que los afectados tienen que presentar una solicitud, acreditar los daños sufridos y cumplir los requisitos previstos para cada línea.

Además, en el caso de los vecinos que tuviesen asegurada su vivienda como segunda residencia —algo habitual en muchas de las zonas afectadas por el fuego—, no existe una cuantía confirmada que les ayude a cubrir la reconstrucción de su casa.

Un parque residencial hecho cenizas

Por provincias, Madrid concentra la mayor parte de la afectación tras los incendios: 1.351 viviendas repartidas en 5 municipios, con un valor de mercado de 296,1 millones de euros y un coste potencial de rehabilitación que superaría los 99 millones, según detalla Idealista en su informe sobre las consecuencias de la tragedia.

En Ávila, el impacto es menor en volumen, con 229 inmuebles en 7 municipios, pero igualmente significativo: 47,5 millones de euros en valor de mercado y hasta 21,5 millones en costes de reforma.

A nivel municipal, San Martín de Valdeiglesias encabeza la lista con 619 viviendas en zona afectada y un coste de reforma estimado en más de 64 millones de euros. Le siguen Pelayos de la Presa (418 viviendas; 34 millones), Villa del Prado (306 viviendas; 36,6 millones) y El Tiemblo (180 viviendas; 16,4 millones).

Ayudas regionales para las familias

La Comunidad de Madrid activó este jueves un paquete de medidas para la recuperación económica de los 17 municipios de la Sierra Oeste afectados por los incendios que llegarán a empresas y autónomos afectados con ayudas de hasta 10.000 euros y avales gratuitos, a través de Avalmadrid, dotadas en total con 15 millones.

Entre otras medidas, el Ejecutivo autonómico ha aprobado bonificaciones fiscales del 100% en los impuestos sobre Sucesiones y Donaciones y sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas y Actos Jurídicos Documentados para la adquisición de inmuebles y vehículos que sustituyan a los destruidos por el incendio.

Por su parte, la Consejería de Economía y Hacienda, a través del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICECyL), ha publicado las ayudas de 5.500 euros destinadas a todos los autónomos y pymes cuya actividad se haya visto interrumpida por los incendios de este verano, que se pueden solicitar hasta el próximo 30 de noviembre.