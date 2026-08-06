Inmigrantes ilegales que entraron a nado a Ceuta pagan hasta 100 euros la noche por dormir en una habitación

La avalancha migratoria en Ceuta no sólo ha desbordado a las autoridades españolas: también ha generado un negocio paralelo entre parte de la propia comunidad marroquí residente en la ciudad. Un reportero de OKDIARIO ha podido comprobar cómo varios vecinos marroquíes están acogiendo, y cobrando, a compatriotas recién llegados a nado a las costas ceutíes. «Esto que estamos viendo son vecinos marroquíes que acogen a sus compatriotas y que les dan casa, les dan un sitio donde dormir y les esconden de las autoridades», relata el propio reportero durante su recorrido por los barrios más afectados.

El negocio, sin embargo, no es gratuito. «Hay gente que está, por ejemplo, alquilando incluso un cuartillo, 100 pavos la noche», denuncia uno de los testigos consultados sobre el terreno. Una cifra que, lejos de tratarse de un hecho aislado, se repite en varios testimonios recabados por OKDIARIO durante el reportaje, y que convierte el hospedaje improvisado en una fuente de ingresos para quienes disponen de espacio en sus viviendas.

Haciendo cuentas, la cifra se dispara rápidamente: «Son 700 a la semana, son 2.800 al mes», calculan los propios reporteros sobre el terreno, conscientes de lo desorbitado que resulta ese precio para dormir, en muchos casos, directamente en el suelo.