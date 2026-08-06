El PP culpa al Gobierno de eludir su responsabilidad con los menores de Ceuta que aún no han sido identificados

El Partido Popular no duda en señalar al Gobierno que preside Pedro Sánchez por eludir su responsabilidad con los menores inmigrantes que entraron en Ceuta y aún no han sido identificados. Fuentes del PP aseguran que, tras la identificación de los menas, el primer paso debe ser delimitar cuáles son vulnerables y cuáles pueden volver a sus familias, cumpliendo con un Pacto Migratorio y de Asilo de la Unión Europea que se ha saltado Sánchez para manejar la situación conforme a sus intereses.

Así, el partido de la oposición se pronuncia tras el intento del Gobierno de sacar rédito político de la invasión a Ceuta y pasar la presión a las comunidades autónomas para que acojan a los menores inmigrantes llegados como parte de los cerca de 80.000 ilegales que han llegado a la ciudad autónoma en los últimos días.

Dolors Montserrat, secretaria general del Partido Popular en el Parlamento Europeo, ha recordado este miércoles que tanto el Parlamento como las instituciones europeas aprobaron el Pacto Migratorio y de Asilo de la UE y, por tanto, «Europa es quien decide quién entra en Europa y no las mafias». En esta línea, la dirigente del PP asegura que cada «persona que entre de forma ilegal tiene que ser retornada».

Montserrat ha acusado a Pedro Sánchez de no haber implementado este pacto en la crisis migratoria de Ceuta, en la que, dice, el Gobierno «no defendió bien sus fronteras y no pidió ayuda a la Unión Europea». Además, añade que Sánchez «se ha negado a recibir todo este apoyo de Europa».

«Europa se ha ofrecido desde el primer momento, y Sánchez no lo ha aceptado. Es más: fueron los socialistas españoles los que votaron en contra de este pacto, pero este pacto es vigente y se tiene que aplicar», sentencia Dolors Montserrat, quien incide en la localización actual del jefe del Ejecutivo, en Lanzarote, ante tal crisis. «Sánchez quiere pasar de pantalla mientras él está viviendo unas felices vacaciones en La Mareta pagadas por todos con su playlist, con sus músicas de verano», ha añadido, en declaraciones en Telecinco.

«Tenemos que saber quiénes son menores y no menores, saber qué menores son vulnerables y no vulnerables», ha advertido Montserrat, que en la línea de lo que transmite Génova, exige al Ejecutivo que asuma su responsabilidad: «Que los identifiquen uno a uno porque el Pacto Migratorio de la Unión Europea lo dice bien claro. Persona que entre de forma ilegal en la UE tiene que ser devuelta por donde ha venido», completa, insistiendo en que desde el PP van «a cumplir la ley como siempre» y no piensan «aceptar ninguna lección del Gobierno socialista».

Ayuso también pide el retorno

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se pronunció sobre la situación de los menores este miércoles y aseguró que «lo lógico es que vuelvan a sus casas». Además, la dirigente del PP hizo hincapié en que no se imagina «a España abandonando a su suerte a sus niños, por otros países», pero que todo esto está pasando en Ceuta, con la permisividad de Marruecos y de un Gobierno de España cuyo presidente, Pedro Sánchez, «está de vacaciones, y que nadie le moleste».