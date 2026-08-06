Vox no ve riesgo de ruptura con el PP por los menas de Ceuta: «Se van a oponer al reparto»

Vox afirma no ver riesgo de ruptura en sus pactos con el Partido Popular (PP) por el reparto de los menores inmigrantes provenientes de Ceuta. El secretario general del grupo parlamentario de la formación verde en el Congreso de los Diputados, José María Figaredo, ha asegurado este jueves que los populares se oponen en las comunidades autónomas al reparto porque el Gobierno «tiene que devolverlos ya a Marruecos», a la vez que ha afirmado que no hay motivos para romper los acuerdos, debido a que la situación es distinta a la de 2024.

Figaredo también se ha referido a las declaraciones de Miguel Tellado, secretario general del PP, que, a su juicio, no estaba por aceptar el traslado de menores motivado por la crisis migratoria de la ciudad autónoma. «Las conversaciones que hemos mantenido en los gobiernos son que se van a oponer», ha indicado el dirigente de Vox.

Además, ha señalado que «van a cumplir la ley» que establece que «los menores no tienen que repartirse», sino que «España tiene una obligación internacional de devolver a los menores con sus padres». Así, Figaredo ha afirmado que el reparto desde Ceuta a la península retrasa «el tiempo para llevar a cabo esa devolución».

«El Gobierno sabe perfectamente lo que tiene que hacer, que es no repartirlos», sino «devolverlos ya a Marruecos», ha añadido el secretario general de Vox en el Congreso, quien también, preguntado por si romperán los pactos con el PP en las comunidades que gobiernan si hay traslado de menores, ha afirmado que eso es «política ficción» porque «por el momento no hay orden de reparto».

En referencia a la mencionada situación diferente a la del año 2024, que provocó la quiebra de los pactos, Figaredo ha señalado que, ahora, «el reparto de menores se rige por un real decreto de 2025 en el que el Gobierno ha asumido de forma total la decisión del reparto», excluyendo, tal y como ha denunciado, «a los separatistas», en referencia a las comunidades de Cataluña y País Vasco. «La situación actual es diferente», ha remachado.

PP y Vox van a «pelear» juntos

Por ello, ha insistido en que los gobiernos que conforman PP y Vox van a «pelear» para «oponerse totalmente» al reparto para que no se lleve a cabo porque la ley está de su lado, al tiempo que ha reconocido que no temen la actuación de la Fiscalía de menores.

«Llevaremos a cabo todas las acciones judiciales que correspondan para perseguir a este Gobierno de España y para que pague por todos los incumplimientos que haga de la ley, por todos», ha avanzado, para recalcar que repartir a los menores «no es la única alternativa» y que solo corresponde a una decisión del Ejecutivo central. Por ello, ha indicado que España tiene que devolver a los migrantes ipso facto. «Y si no lo hacen, es porque precisamente quieren favorecer la avalancha migratoria», ha zanjado Figaredo.