Colocar un trozo de papel de aluminio debajo del televisor: por qué cada vez más personas lo hacen y sus beneficios

El aluminio ha tenido históricamente muchos usos. En el siglo XIX, el aluminio fue un metal más caro que el oro, debido a la dificultad de su extracción. Hoy en día, colocar un trozo de papel de aluminio debajo de la televisión se ha vuelto un gesto común en muchos hogares por sus múltiples beneficios.

Este truco se ha vuelto viral en redes sociales en los últimos meses debido a su sencillez y practicidad. Los beneficios de esta práctica se resumen en la facilidad para la limpieza del polvo acumulado por la estática y proteger la superficie del mueble del calor que emite el aparato.

Beneficios de este truco

Las pantallas de los televisores generan electricidad estática, atrayendo pelusas y suciedad. El papel de aluminio tiene un papel de barrera física en la zona trasera e inferior, atrapando las partículas de electricidad. Al ser un elemento brillante y reflectante, permite ver el polvo acumulado mucho más rápido que sobre una superficie de un mueble más oscura. Además, se le añade que la limpieza de ese polvo se vuelva más rápida, ya que solo hace falta retirar las láminas de aluminio usadas, tirarlas y colocar otra en su lugar.

Otro de los grandes beneficios es que los televisores encendidos durante horas irradian calor hacia abajo. El papel de aluminio actúa como una barrera térmica que evita que el calor ataque el barniz de la madera del mueble o que el vidrio sufra por la temperatura.

Mitos del uso de papel de aluminio

En muchos videos virales de redes sociales se asegura que el aluminio tiene una serie de usos que son falsos. Entre ellos, se habla de que el aluminio mejora la señal de la televisión o el Wi-Fi, lo que es falso, ya que no afecta a la señal.

Uno de los riesgos que esconde el uso del papel de aluminio bajo la televisión es el riesgo de sobrecalentamiento. Si la lámina se pone en las rejillas de ventilación del dispositivo, puede acelerar su sobrecalentamiento y que el calor se acumule en exceso.