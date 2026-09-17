Sánchez felicita a Melilla como «ejemplo de diversidad» sin hacer una sola referencia a su españolidad

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha felicitado a Melilla en el día de la ciudad autónoma este jueves 17 de septiembre y ha destacado su «ejemplo de diversidad», mientras no hace una sola referencia a la españolidad del territorio en plena crisis migratoria por la invasión de Ceuta.

En su cuenta oficial de X, Sánchez ha compartido un mensaje de felicitación a Melilla. «Es un ejemplo de diversidad, encuentro y convivencia», ha dicho sobre la ciudad, en la que el presidente del Gobierno asegura que «distintas culturas, tradiciones y formas de entender la vida comparten un mismo espacio y construyen juntas su futuro». El jefe del Ejecutivo, además, pide que se siga «trabajando por una sociedad basada en el respeto, el diálogo y la paz social, donde nadie quede atrás y donde nuestras diferencias sean una fuente de riqueza y no de división».

En el mensaje, no hay una sola referencia a la españolidad de Melilla, en un momento clave en lo que respecta al arraigo de las ciudades autónomas después de la invasión de 80.000 inmigrantes ilegales marroquíes a Ceuta, la otra ciudad autónoma de España, también fronteriza con Marruecos, de los cuales 20.000 aún deambulan por las calles e incluso buscan trasladarse a territorio español en la península ibérica.

Melilla es un ejemplo de diversidad, encuentro y convivencia. Una ciudad autónoma donde distintas culturas, tradiciones y formas de entender la vida comparten un mismo espacio y construyen juntas su futuro. Sigamos trabajando por una sociedad basada en el respeto, el diálogo y… pic.twitter.com/WaxvReyu5B — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) September 17, 2026

Sánchez vuelve así al centro de la polémica, horas después de sus declaraciones a la salida del Congreso de los Diputados, en plena sesión de control al Gobierno, en las que aseguraba que había que «preguntarle a Vivas», presidente de Ceuta, ante la pregunta de una periodista sobre «cómo explican» desde el Gobierno «que haya 1.000 menores en las calles de Ceuta todavía».

El artículo que desmiente a Sánchez

El jefe del Ejecutivo no sólo eludió responsabilizarse de los menas, sino que señaló al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, por la estancia de los mismos en la ciudad autónoma. OKDIARIO ha conseguido el artículo que desmiente a Sánchez, en concreto el 5.7 del Real Decreto 658/2025, de 22 de julio. El mismo establece que «la persona titular de la Delegación del Gobierno en la comunidad autónoma declarada en situación de contingencia migratoria en cuyo territorio se encuentra la persona menor de edad será la competente para resolver el procedimiento para la reubicación y el traslado de las personas menores de edad de acuerdo con lo señalado en el artículo 35 quáter.4 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero».