Los expertos instan a echar pelotitas de papel de aluminio por el inodoro una vez a la semana: por qué se recomienda y para qué sirve

Recientemente, se ha viralizado en redes sociales un truco casero que sugiere poner cuatro pelotas pequeñas de aluminio dentro del depósito del inodoro durante varios minutos para combatir suciedad y manchas acumuladas. Esta novedosa tendencia sostiene que esta práctica consigue aflojar residuos sin necesidad de usar productos químicos ni de limpiar con profundidad.

Cómo realizar correctamente esta técnica

El procedimiento es muy sencillo y consiste en:

Hacer cuatro bolas de tamaño pequeño-mediano con papel de aluminio.

Colocarlas en el interior de la cisterna.

Esperar de cinco a diez minutos.

Sacar las pelotas antes de tirar de la cadena.

Como en casi todos los métodos, existen alternativas para llevarlo a cabo. Aunque el punto cardinal es el establecido, con un breve tiempo de contacto con su posterior retirada para evitar atascos en la tubería.

Los usuarios que ya han llevado este truco a la práctica han compartido fotos y vídeos del antes y el después, afirmando que al tirar de la cadena el agua tiene un tono amarillento, pero que la cisterna queda lista para el siguiente uso. Se atribuye al aluminio el poder desincrustante. Aun así, no se deben dejar las bolas permanentemente.

Los expertos han advertido acerca del riesgo de que los trozos metálicos se cuelen por las cañerías, que podrían causar atrancos o dificultar labores de mantenimiento más adelante. Por este motivo, aconsejan utilizarlas con mesura, en cortos periodos de tiempo y evitando inodoros antiguos.

No es un método infalible

No existe una afirmación científica que avale este método, ya que la mayoría de las recomendaciones provienen de experiencias de los usuarios y trucos virales. Se recomienda llevar a cabo esta práctica por primera vez en un baño secundario para comprobar su eficacia. En caso de haber manchas persistentes, se aconseja recurrir a especialistas o productos específicos.

Algunas sugerencias de los expertos son no apretar en exceso las pelotitas para que no se queden atascadas, sacarlas con guantes puestos y tirarlas a un cubo de reciclados a ser posible. Este sistema no reemplaza el cuidado habitual: limpiar la cisterna y revisar las válvulas con asiduidad sigue siendo la mejor forma de evitar malos olores y manchas en el inodoro.

Otros usos del aluminio para la limpieza

El papel de aluminio tiene otras utilidades domésticas, como: