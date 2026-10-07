Marta Peñate amenaza con abandonar ‘SV All Stars’: «Lo estoy viviendo en el peor momento de mi vida»
La canaria se siente sobrepasada a nivel físico y emocional
Marta Peñate no se esconde y confiesa la astronómica cantidad que gana al mes tras 'Supervivientes'
Como cada martes, Supervivientes All Stars ha regresado al prime time de Telecinco y lo ha hecho para ofrecerle a su audiencia una nueva entrega de Tierra de Nadie. Un encuentro televisivo que, en esta ocasión, fue presentado por Sandra Barneda. Como bien saben los espectadores, la gala de los martes es capitaneada por Jorge Javier Vázquez y la de los domingos por Sandra Barneda. Pero con motivo de la próxima boda de la comunicadora, que tendrá lugar este próximo sábado día 10 de octubre, ambos se han intercambiado los días esta semana. Así pues, entre tema y tema, el público tuvo la oportunidad de ser conocedor de todo lo acontecido en la isla durante los últimos días. Y es que no ha sido poco. Pues Marta Peñate, ganadora de la primera edición del formato, ha activado el protocolo de abandono.
Ante ello, anoche, la organización le puso a la canaria un vídeo que mostraba uno de los momentos más críticos que ha vivido esta semana. Entre lágrimas, se ha sincerado. «Estoy desesperada y todos los días pienso en abandonar. Esto lo estoy viviendo en el peor momento de mi vida y yo no pensaba que me iba a sentar así», confesó. Pues, ella sabe perfectamente lo que es la experiencia de Supervivientes. Pero esta tercera aventura en los Cayos Cochinos se le está haciendo cuesta arriba y ya no puede más a nivel físico y emocional. «Yo pensaba que después de haber vivido el momento que he vivido era suficientemente fuerte. Pero no lo soy. No tenía que haber venido, no puedo», ha agregado llorando.
Marta Peñate en ‘Supervivientes All Stars 3’: «La culpa es mía por haber venido»
Hace unas semanas, Marta Peñate le contó a sus compañeros que uno de los motivos por los que había decidido ir al programa era porque le iba a ayudar a desconectar de su vida en Madrid. Pues, como bien es sabido, está pasando por un complicado proceso para convertirse en madre. Un sueño que cada vez le cuesta más alcanzar y por el que lo está intentando todo. Por ello, ir a Honduras la iba a ayudar a salir de ese bucle de manera temporal.
María Jesús Ruiz, al escucharla, se sinceró con ella. «Deja de fingir que eres una superwoman; la debilidad también te hace humana. La gente que está en su casa son maravillosamente imperfectas como tú y como yo; por eso la gente empatiza contigo para bien y para mal. Permítetelo también», le dijo. «No pensaba que me iba a sentar así. No vengo del mejor momento de mi vida, vengo de un momento bastante duro que ahora mismo…», respondió Peñate.
«Pensaba que esto me lo iba a comer y que no iba a ser nada. Quiero activar el protocolo de abandono, hasta que cambio el chip y digo no… La culpa es mía por haber venido», dijo la canaria. Tras ello, Sandra Barneda abrió los micrófonos para hablar con la concursante. Pero Marta Peñate continuaba convencida de que había sido «un error» haber acudido a la isla.
¿Abandona Marta Peñate ‘Supervivientes All Stars 3’?
Tanto Marta Peñate como Rubén Torres son los capitanes y, debido a que ambos han ganado el programa en sus respectivas ediciones, no pueden nominar ni salir nominados. Por ello, a la pregunta de si se quería ir, Marta Peñate fue directa. «No voy a irme por ego», dijo. Ante ello, con el objetivo de enviarle un mensaje de ánimo, Sandra Barneda fue clara con ella.
«Tú has estado en muchos agujeros negros y sabes que al final está la luz. Ahora mismo estás en un agujero negro mental y tienes que atravesarlo. Es durísimo, pero, por favor, hazlo. Sal de ese bucle. Lo sabes porque has vivido cosas muy duras», le recordó. Unas palabras que Marta Peñate aceptó entre lágrimas.
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