Qué fue de Coman Mitogo: de participar en ‘GH VIP’ a su carrera como cantante

Hay concursantes que entran en Gran Hermano VIP con una maleta llena de ropa y otros que lo hacen sin nada encima. Coman Mitogo fue de los segundos. En 2015 cruzó la puerta de la casa de Guadalix de la Sierra completamente desnudo, un guiño a Adán y Eva, el reality de Cuatro que le había dado a conocer, y convirtió así su entrada en una de las más recordadas del formato. Euskoguineano, llegó de niño al País Vasco con su familia de origen guineano y, antes de saltar a la televisión, trabajaba como relaciones públicas de un local de ocio nocturno en Salamanca. En la casa no tardó en dar que hablar: formó parte del llamado «clan de las chirlas» junto a Ares Teixidó y Aguasantas Vilches, y protagonizó varios enfrentamientos por defender a Olvido Hormigos. Aun así, llegó hasta la final y terminó como tercer finalista, por detrás de Aguasantas y de la ganadora, Belén Esteban.

Tras su paso por el reality, Coman decidió apostar por la que siempre había sido su gran pasión: la música. Desde joven había formado parte de varios grupos y, ya en solitario, en abril de 2015 lanzó su primer single, Lion King. Ese mismo año llegó We Can Feel It, un tema en inglés que presentó en Pecadores, de Cuatro, y en cuyo videoclip contó con su amiga y ex compañera Aguasantas. Él mismo bautizó su estilo como «pop electro jungle», una mezcla tan personal como su propio personaje. Por aquel entonces se llegó a anunciar incluso su participación en un nuevo reality de aventuras en el sur de África junto a Yong Li.

Lejos de los focos

Con el paso de los años, sin embargo, Coman se fue alejando de la televisión y de la primera línea mediática. A finales de 2024 vivía a caballo entre Salamanca, el País Vasco, Madrid y Barcelona, donde colaboraba con una productora de animación.

Su faceta creativa también ha encontrado un hueco en el dibujo: él mismo diseñó un avatar animado que protagoniza parte de su contenido en redes sociales. Desde entonces, apenas se sabe nada de él. En su perfil de Instagram, donde le siguen en torno a 40.000 personas, la actividad es mínima. Siempre muy reservado con su vida privada, Coman parece haber elegido el silencio.

Más de una década después de su desnudo en Guadalix, Coman Mitogo sigue siendo uno de esos nombres que muchos espectadores aún recuerdan, aunque ahora mismo está alejado de los focos y la televisión.