Happy FM se despide: gracias a lectores de OKDIARIO por casi ocho años juntos

Happy FM cierra su etapa en OKDIARIO este 31 de octubre. Queremos despedirnos de todos los que nos habéis leído, recordar algunos de los grandes momentos que hemos vivido juntos y dar las gracias a quienes han hecho posible esta sección desde que llegamos en el año 2018.

Hemos podido contar momentos que son historia de la televisión

En estos casi ocho años hemos vivido muchas noches de televisión en directo. Las finales de Eurovisión y de Supervivientes han sido citas fijas en nuestra redacción, y también las emocionantes victorias de Rafa Castaño, Pablo Díaz y Rosa Rodríguez en el bote de Pasapalabra, que contamos con la misma ilusión que quien las veía desde casa.

Las Campanadas han sido otra cita que hemos vivido con gran intensidad gracias a los vestidos de Cristina Pedroche y el histórico liderazgo de Antena 3 sobre La 1 en la noche más importante del año. Eso sí, podremos entrar en 2027 tomándonos las uvas con más calma, nuestras familias seguro que lo agradecen.

Tampoco nos podemos olvidar de Operación Triunfo, el concurso que volvió a enamorarnos en el 2017 y que se convirtió en todo un boom en los meses siguientes. En Happy FM lo recordamos con mucho cariño, puesto que coincidió con nuestra llegada a esta casa.

Una pandemia y muchas ganas de entretener

Con el equipo de OKDIARIO hemos vivido una pandemia, un momento en el que intentamos entretener y hacer olvidar, aunque fuese por unos instantes, la tragedia que se vivió en aquellos meses. Aunque el mundo por completo se paralizó, pudimos seguir provocando risas gracias a nuestros famosos, los artistas y la televisión. Poder trabajar con temas más optimistas nos hizo pasar mejor aquellos meses tan duros.

El huracán Chanel y el Benidorm Fest

Tampoco olvidamos al huracán Chanel, que en 2022 nos hizo soñar con poder contar una victoria de nuestro país en Eurovisión, aunque nos quedamos a las puertas. A ella la conocimos gracias al Benidorm Fest, con el que Happy FM ha estado unido desde el primer momento. Los meses de enero y febrero estaban marcados en el calendario para disfrutar de gran clima y el ambiente de Benidorm.

Las personas detrás de Happy FM

No queremos olvidarnos de todas las personas que han formado parte de nuestra redacción durante estos casi ocho años: Lucía Castillo, María Peñafiel, Idania Monzón y Nacho Molina, el que escribe.

Un recuerdo especial para Laura Hernández, nuestra capitana y jefa de redacción durante todo este tiempo, y para el señor y la señora Happy, a quienes seguiremos manteniendo en el anonimato, pero sin los que este proyecto no hubiera sido posible gracias a su trabajo en la sombra.

Gracias

Gracias a todos los lectores que habéis leído alguna de nuestras noticias y a todos los compañeros de OKDIARIO con los que hemos compartido grandes momentos.

Nos despedimos, pero siempre esperando que seáis muy felices, muy HAPPY.