Los expertos en longevidad coinciden: «Las personas que viven más tiempo no hacen ejercicio, sino que viven en zonas donde todos los desplazamientos al trabajo se realizan caminando»

España es uno de los países con mayor esperanza de vida al nacer del mundo. De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), ya supera los 84,01 años (86,53 años en mujeres y 81,38 años en hombres). Esta cifra refleja un hito demográfico sin precedentes, aunque, al mismo tiempo, plantea un gran reto para la sanidad: lograr que, a partir de los 65 años, las personas puedan disfrutar de una buena salud y no tengan limitaciones que afecten a la autonomía. La Organización Mundial de la Salud (OMS), en su informe «World report on ageing and health'»(2015), describe el envejecimiento saludable como el proceso de conservar y desarrollar la capacidad funcional necesaria para cuidar el bienestar físico y mental.

Hoy en día, el 20,1% de los habitantes de España tiene más de 65 años. Aunque este porcentaje todavía se encuentra por debajo del 29,3% registrado en Japón, refleja una transformación demográfica que irá ganando peso durante las próximas décadas y que obligará a adaptar la atención sanitaria a las necesidades de una población cada vez más envejecida. María Miyar, directora de Estudios Sociales de Funcas y profesora de Sociología de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, señala que «el estatus socioeconómico y el diseño de las ciudades se han convertido en determinantes de salud capaces de amplificar el riesgo de cáncer y enfermedades cardiovasculares».

El mejor hábito para cuidar la salud

La creencia de que hacer ejercicio es imprescindible para vivir más y mejor no siempre se corresponde con la realidad, según explica el investigador y escritor estadounidense Dan Buettner, conocido por sus estudios sobre las denominadas «Zonas Azules», cinco regiones del mundo que destacan por su elevada presencia de personas centenarias. Después de más de dos décadas estudiando estos lugares, Buettner, asegura que la longevidad no depende tanto de practicar deporte como de mantener una actividad física natural y habitual, según recoge El Confidencial.

Durante sus investigaciones en Okinawa (Japón), Cerdeña (Italia), Nicoya (Costa Rica), Icaria (Grecia) y Loma Linda (Estados Unidos), el investigador identificó un patrón muy interesante. «Las personas que viven más tiempo se mueven con naturalidad. No hacen ejercicio, pero viven en entornos donde cada movimiento es caminar».

No suelen realizar actividades como Pilates, CrossFit o sesiones de entrenamiento en el gimnasio. En su lugar, incorporan el movimiento a su rutina cotidiana de forma espontánea. Caminan todos los días, trabajan en sus huertos y se ocupan de las tareas del hogar, lo que parece desempeñar un papel importante en su longevidad. Para el investigador, caminar es uno de los hábitos más efectivos para la salud. De hecho, afirma que «una caminata diaria ofrece aproximadamente el 90% de los beneficios de prepararse para una maratón».

«Si quieres vivir más tiempo sin ir al gimnasio, estas son dos maneras eficaces y muy sencillas. Las personas más longevas del mundo no hacen ejercicio: viven en entornos que las animan a moverse de forma natural», afirma.

Los estudios sobre las Zonas Azules también destacan la importancia de la alimentación para vivir más años. Buettner señala que las legumbres son uno de los pilares de cualquier dieta orientada a la longevidad, acompañadas de cereales integrales, verduras, hortalizas, tubérculos y frutos secos. Se trata de un modelo alimentario basado principalmente en alimentos vegetales y poco procesados que, junto con el movimiento diario y unos hábitos de vida activos, forma parte de las características que muestran algunas de las poblaciones más longevas del planeta.

Zonas Azules

Las cinco Zonas Azules estudiadas se encuentran en diferentes partes del mundo: Icaria, en Grecia; Okinawa, en Japón; Loma Linda, en California; Nicoya, en Costa Rica, y Cerdeña, en Italia. Cada una presenta una serie de características demográficas, culturales y sociales que han despertado el interés de la comunidad científica por su elevada concentración de personas centenarias.

Entre los rasgos que comparten los habitantes de las Zonas Azules destacan varios hábitos y costumbres que contribuyen a una mayor longevidad. Uno de ellos es la alimentación, basada principalmente en productos saludables como frutas, verduras, cereales integrales, legumbres y frutos secos. Además, sus habitantes apenas consumen carne y alimentos ultraprocesados.

Otro aspecto destacado es la actividad física diaria. En lugar de depender exclusivamente del ejercicio, mantienen rutinas que implican movimiento, como caminar, cuidar el jardín, montar en bicicleta o realizar diferentes tareas cotidianas.Las relaciones sociales también ocupan un lugar destacado; estas comunidades tienen fuertes vínculos familiares y redes de apoyo entre amigos y vecinos.

La gestión del estrés es otra característica habitual; muchas personas encuentran momentos para desconectar mediante la meditación, el descanso, las reuniones familiares o sociales e incluso pequeñas siestas a lo largo del día. Asimismo, tener un propósito vital desempeña un papel muy importante. Por último, las Zonas Azules presentan otros hábitos relacionados con la salud, como evitar el tabaco y el alcohol.