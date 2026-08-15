Jornada 1 de la Liga: resumen de todos los partidos

Vuelve la Liga, aunque lo hace con una primera jornada caótica. Y es que la cabezonería de Javier Tebas porque el campeonato nacional comenzara el 15 de agosto ha provocado que la Liga arranque con cinco partidos aplazados. De la primera jornada se disputan estos cinco encuentros en sus fechas previstas: Alavés – Getafe, Sevilla – Rayo Vallecano, Racing de Santander – Villarreal, Espanyol – Levante y Deportivo – Elche.

Para otras fechas quedan los otros cinco partidos de esta primera jornada inaugural. Serán Atlético de Madrid – Málaga (19 de agosto), Valencia – Betis (25), Real Madrid – Real Sociedad (26), Celta de Vigo – Osasuna (27) y Barcelona – Athletic Club (27). Salvo el primero de ellos, los cuatro restantes se jugarán después de la segunda jornada.

Alavés 3-0 Getafe

La Liga empieza con una victoria local en Vitoria. Es la del Alavés ante el Getafe, que jugó desde el minuto 39 con 10 jugadores por la expulsión de Femenía. Lo hizo por 3-0. El primero, de Tenaglia. El segundo de Mariano (sí, Mariano, el ex del Real Madrid), que hizo un golazo, su primer tanto en más de cuatro años. Se quitó la camiseta para celebrar este milagro. Antes había dado la asistencia. Después otra, para que marcara Mikel Rodríguez. El Alavés golea al Getafe en el primer encuentro de la temporada liguera.