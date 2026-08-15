La Liga se niega a colocar un mensaje de apoyo a Ceuta cuando sí lo hizo contra la Superliga o a favor de Ucrania

Las actuaciones de la Liga de Tebas están dejando mucho que desear ante la invasión que sufrió Ceuta hace dos semanas. Tras no dedicar ni un sólo mensaje de apoyo a la ciudad y al equipo que milita bajo su paraguas (la AD Ceuta está en Segunda y, por tanto, dentro de la organización de Liga) hasta que su entrenador José Juan Romero alzó la voz, ahora se han negado a colocar un mensaje de apoyo en las retransmisiones de televisión de los partidos de fútbol, como sí hicieron en otras situaciones.

Si bien, como es evidente, el organismo del fútbol español no tiene nada que ver con lo que ocurre en Ceuta ni tiene competencias para solucionarlo, sí podría mandar su apoyo y solidaridad, como hizo con otras graves situaciones nacionales e internacionales en los últimos años, véase catástrofes naturales (terremotos, DANA…), conmemoraciones (Día de Europa, por ejemplo) o reivindicaciones (la lucha contra la Superliga).

La Liga que colocó numerosos mensajes o banderas en otras situaciones, ahora no es capaz de poner nada en apoyo a Ceuta y sus ciudadanos, que viven una situación de inseguridad y enorme gravedad (y de poca normalidad, por mucho que el Gobierno de Sánchez quiera vender lo contrario) tras la invasión por parte de miles de marroquíes, muchos de los cuales siguen en sus calles.

El organismo que preside Javier Tebas está ninguneando a uno de los equipos que compite en su competición y obviando la situación tan grave que se vive en una ciudad de España. Es la misma Liga que puso mensajes en la retransmisión televisiva tipo «no a la invasión» cuando Rusia declaró la guerra a Ucrania (añadiendo la bandera de Ucrania al lado del marcador oficial del partido) o el que puso la bandera de Europa en la jornada del 9 de mayo para conmemorar el Día de Europa.

También, por citar otros ejemplos, utilizaron la retransmisión televisiva que controlan -en partidos de Primera y Segunda División- para hacer mensajes reivindicativos, como el de «Ley del Deporte para todos», cuando Tebas estaba en contra del cambio legislativo que se quería aprobar y que estaba relacionado con la Superliga. En aquella ocasión, el lema se colocó al lado del marcador, bien visible.

Tebas pasa de Ceuta

Así, mientras la Liga de Tebas ha utilizado las retransmisiones televisivas para sus proclamas, algunas evidentemente justas como las de apoyar a aquellos lugares que han sufrido situaciones difíciles, ahora se olvidan de Ceuta, minimizando todo lo que ha ocurrido en una ciudad española asfixiada por Marruecos e invadida por miles de inmigrantes ilegales.

El mensaje de indignación de José Juan Romero, entrenador del Ceuta, que fue el detonante para que la Liga reaccionara con un simple comunicado de «apoyo», vino a reflejar lo que ocurre en la ciudad autónoma. «Parece ser que, más allá de nuestras fronteras, poca cuenta se le echa. Y no es justo. Creo que no se dan cuenta de la verdadera dimensión de esto. No estamos contando con la solidaridad del resto. Si esto hubiera pasado en otra ciudad española, seguro que las movilizaciones y la que se hubiera liado tendría todo mayor dimensión», reflejó Romero.

Y dio en la clave. Ceuta está abandonada y se refleja también en estos simples gestos de la Liga. Y eso que la AD Ceuta juega en esta Liga de Tebas. Ni en su primer encuentro de Segunda División 2026/27 ante el Andorra se colocó nada, más allá de simples comentarios de los narradores oficiales de la Liga sobre lo ocurrido. Mucho menos en el resto: para Tebas y su Liga, lo que ocurre en Ceuta es algo normal y no merece ni un simple gesto visible de apoyo. Está claro que los ceutíes y su equipo de fútbol no pueden contar con el de la Liga de Tebas.