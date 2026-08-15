Cumple 25 años la mejor serie sobre la Segunda Guerra Mundial de la historia de la televisión

Si lo vuestro son las películas o las series bélicas, no os podéis perder una de las joyas que se encuentra escondida en el catálogo de HBO Max: Hermanos de sangre. Una miniserie ambientada en la Segunda Guerra Mundial que está basada en el libro homónimo de Stephen Ambrose. Hermanos de sangre fue coproducida en 2001 por Steven Spielberg y Tom Hanks y cuenta la historia de la Compañía Easy del 506 Regimiento de Infantería de Paracaidistas, de la 101 División Aerotransportada del Ejército de los Estados Unidos. Una serie bélica que consta de 10 episodios de aproximadamente una hora y tiene todos los elementos que se esperan de este tipo de producciones: acción, drama y emociones fuertes.

Uno de los puntos fuertes de esta serie es que sus creadores trataron en todo momento en ser fieles a la historia real y se basaron en la investigación de Ambrose y en entrevistas a veteranos de la Compañía Easy que aparecen antes de cada episodio. Hay que tener en cuenta que la serie Hermanos de sangre cumple ya 25 años desde su estreno, pero que ha resistido muy bien el paso del tiempo. Una serie bélica de acción y drama que puede ser un plan perfecto para los que quieran disfrutar de una buena producción bélica este verano.

¿De qué trata la serie de HBO Hermanos de sangre?

Esta serie empieza con el entrenamiento de los soldados en Camp Toccoa, un lugar donde un grupo de jóvenes que proceden de diferentes lugares del país se están preparando para una de las mayores operaciones militares de la historia. Estos chicos preparan para convertirse tras un entrenamiento basado en una férrea disciplina en la Compañía Easy del 506 Regimiento de Infantería de Paracaidistas.

Después de varios meses de entrenamiento, esta unidad tendrá que participar en el desembarco de Normandía durante el Día D y estos jóvenes tendrán que enfrentarse a algunos de los episodios más decisivos del frente europeo. Estos soldados tendrán que afrontar diferentes misiones de riesgo, difíciles combates y varias pérdidas humanas en su avance por Francia, Holanda, Bélgica y Alemania.

La serie se centra además de en las batallas en los valores de estos chicos ya que sentido de la camaradería, la amistad y la responsabilidad serán fundamentales para que puedan afrontar el día a día en esa larga guerra. Poco a poco los miembros de la compañía que sobreviven irán notando el agotamiento físico y psicológico y estos valores serán fundamentales para que puedan resistir tantos años de guerra.

El reparto de esta serie bélica

Los protagonistas de esta serie son los actores Damian Lewis que da vida al mayor Richard Winters, Matthew Leitch al sargento primero Floyd Talbert, Ron Livingston al capitán Lewis Nixon y Donnie Wahlberg como el teniente Carwood Lipton.

En el reparto de Hermanos de sangre también están los actores

Peter Youngblood, Scott Grimes, Shane Taylor Nicholas Aaron, Philip Barantini, Michael Cudlitz, Rick Gomez y James Madio, entre otros. Además, esta serie es conocida porque de su reparto salieron actores muy conocidos como Michael Fassbender, Tom Hardy, Stephen Graham, James McAvoy o Andrew Scott.

Entre las curiosidades de esta serie también hay que señalar que muchas de las localizaciones de la serie se rodaron en un set que se montó en la factoría aeroespacial de Hatfield en Reino Unido. De hecho el famoso episodio de Bastogne, el cuale se centra en la resistencia de la Compañía Easy en el helado bosque de Foy cerca de la localidad belga de Bastoña durante la batalla de las Ardenas, fue rodado en un hangar aunque parezca increíble.

La serie Hermanos de sangre es una de las mejores producciones para los amantes del cine bélico ya que ofrece un retrato realista de lo que les ocurrió a los chicos de la compañía Easy. Una producción que ha resistido muy bien el pasado del tiempo y que intenta retratar con fidelidad lo que sucedió en el campo de batalla.

Además de esta producción, en las plataformas de streaming se pueden encontrar otras perfectas para los amantes del cine bélico como The Pacific (2010), la cual se puede ver también en HBO Max y está ambientada en las batallas del Pacífico contra el ejército japonés y Los amos del aire (2024), que se puede ver en Apple TV y que está centrada en la perspectiva de la Fuerza Aérea de los EE. UU. desde el 100º Grupo de Bombardeo. También puede ser una buena opción la miniserie Los hombres del S.A.S. (2022) sobre la creación de las fuerzas especiales británicas en el desierto de África, la cual se puede ver en HBO Max.