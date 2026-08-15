Los expertos en plantas instan a poner estas 5 especies en el salón para aborber la humedad: adiós al moho en las paredes

Darse cuenta de que tenemos una mancha oscura en la pared, notar olor a cerrado o ver gotas acumuladas en los cristales, son señales que no debemos pasar por alto ya que indican que hay humedad en casa. Un problema que aparece con frecuencia en habitaciones mal ventiladas, viviendas frías o paredes que sufren condensación y que se debe evitar a toda costa, no sólo por estética, sino porque facilita que el moho encuentre el lugar perfecto para crecer, de modo que debemos buscar remedios para evitar esa humedad y uno de los mejores nos llega de la mano de 5 plantas que los expertos siempre recomiendan.

Algunas especies de plantas toleran especialmente bien los ambientes cargados de humedad y se les atribuye cierta capacidad para captar parte del agua presente en el entorno. Debemos tener claro que no van a secar por sí solas una pared mojada, pero pueden servir como complemento si también se ventila y se controla el origen del problema. La lista que señalan los expertos reúne cinco plantas fáciles de encontrar: hiedra inglesa, lirio de la paz, helecho de Boston, lengua de suegra y zamioculca. Todas pueden estar dentro de casa, aunque sus necesidades de luz y riego son diferentes.

Hiedra inglesa y lirio de la paz para las zonas más húmedas

La primera planta que se recomienda para evitar la humedad dentro de casa es la hiedra inglesa, cuyo nombre científico es Hedera helix. Sus hojas forman un follaje abundante y se adaptan bien a espacios donde no reciben sol directo. También se le atribuye la capacidad de retener partículas suspendidas en el aire, aunque eso no significa que pueda eliminar una colonia de moho ya extendida por la pared. En cuanto a cuidados, es una planta que prefiere la luz indirecta y una tierra ligeramente húmeda, pero nunca empapada. Además, debemos tenerla mejor en una maceta situada en alto que permita que sus ramas caigan libremente y cubran parte del espacio sin ocupar demasiado.

Por otro lado, se recomienda el lirio de la paz o Spathiphyllum. Sus hojas anchas y sus flores blancas hacen que encaje fácilmente en un salón, aunque también se utiliza en cocinas y baños. Se desarrolla mejor con luz indirecta, temperaturas templadas y un riego moderado cuando la capa superior de la tierra comienza a secarse. Con esta planta se debe tener en cuenta además que el polvo puede acumularse en sus hojas y apagar su brillo así que será recomendable, que de vez en cuando se pase un paño húmedo ya que ayuda a mantenerlas limpias, sin necesidad de mojar constantemente la planta.

Helecho de Boston, lengua de suegra y zamioculca

El helecho de Boston (Nephrolepis exaltata) agradece los ambientes frescos y algo húmedos. Por eso se encuentra a gusto en habitaciones donde se genera vapor o en viviendas que no tienen un aire demasiado seco. Necesita luz filtrada y un sustrato que conserve cierta humedad, aunque el agua no debe quedarse estancada en la maceta. Sus hojas delicadas también permiten detectar pronto si le falta riego, pues empiezan a perder firmeza.

Más resistente es la lengua de suegra, conocida durante años como Sansevieria trifasciata y clasificada actualmente dentro del género Dracaena. Sus hojas gruesas almacenan agua, así que soporta bien que no la reguemos durante días y no exige estar pendiente de ella todo el rato. De hecho, su principal enemigo es el exceso de riego, de modo que debemos procurar que la tierra esté seca antes de añadir más agua, especialmente durante los meses fríos ya que dejar el sustrato mojado de manera continua puede pudrir la base de las hojas. Precisamente por esa facilidad de cuidado suele recomendarse a quienes quieren una planta decorativa sin dedicarle demasiada atención. Tolera tanto la luz indirecta como algunos rincones con menos claridad, una ventaja en salones con ventanas pequeñas.

Y por último, la quinta opción es la zamioculca (Zamioculcas zamiifolia), reconocible por sus tallos carnosos y sus hojas de color verde intenso. Se adapta a lugares poco iluminados y aguanta periodos largos sin agua, gracias a las reservas que mantiene bajo tierra. Los riegos deben ser espaciados y la maceta necesita un buen drenaje. Es una planta dura, pero no perdona que sus raíces permanezcan encharcadas.

Las plantas ayudan, pero no sustituyen a la ventilación

La presencia de moho no es únicamente una cuestión estética. Sus esporas quedan suspendidas en el aire y, al ser inhaladas, pueden provocar alergias respiratorias en las personas sensibles. La tos, la congestión nasal, la irritación de ojos o el empeoramiento del asma son algunas de las molestias relacionadas con la exposición a ambientes húmedos y con poca ventilación.

Estas cinco plantas mencionadas pueden ser buenas para controlar la humedad en casa, pero a la vez, ninguna de ellas tiene que entenderse como un deshumidificador capaz de solucionar una filtración. Si las manchas reaparecen después de limpiarlas, habrá que comprobar si existe una fuga, una pared mal aislada o un problema constante de condensación. Las plantas también deben vigilarse, ya que la tierra demasiado mojada, las hojas secas y el agua acumulada en los platos pueden favorecer la aparición de hongos.