Los expertos en psicología dicen que las personas que siempre tienen el coche sucio no son desorganizados, en realidad es un síntoma de estrés acumulado

Muchas personas tienden a tener su coche cuidado y limpiarlo de forma semanal. Sin embargo, algunas personas no procuran mantener su coche limpio, y aunque muchos piensen que esto es un síntoma de dejadez y desorden, los psicólogos aseguran que esto puede ser un indicio claro del estrés acumulado en las personas.

Un estrés derivado de la presión laboral, la situación familiar o por diferentes factores que, además de generar una presión en el individuo, puede generar que, durante el día a día, dejemos de lado acciones cotidianas debido a la carga mental que el estrés genera.

¿Qué significa que una persona no limpie su coche?

Para la psicología, tener el coche sucio es un reflejo directo de nuestra personalidad. Según los especialistas, este hábito es una seña inequívoca de estrés acumulado, falta de organización y, en algunos casos, de baja autoestima. Al no encontrar ánimos y fuerzas, dejamos de lado tareas secundarias, prorrogándolas más y más por el tiempo.

“El coche muchas veces es un reflejo de nuestra rutina”, explicó la psicóloga Leticia Martín Enjuto, quien agregó que si alguien lo mantiene constantemente sucio, “puede estar mostrando que no tiene tiempo para ocuparse de esos detalles o que su energía está puesta en otras prioridades». Afirma la psicóloga que «a veces es una forma de evidenciar cansancio o saturación mental».

Otorgarle un valor a los objetos para no dejarlos de lado

También ocurre que para algunas personas «el coche no tiene una carga simbólica tan grande”. Un factor que puede mostrar la manera en la que una persona mantiene su coche. Puede relacionarse con cómo te ven los demás, ya que transmite hábitos y prioridades. Además, es un reflejo de la organización, ya que quienes postergan la limpieza de su vehículo pueden desarrollar esta tendencia en otras áreas de su vida.

Los expertos aconsejan otorgarle valor a las cosas que una persona considere importantes, para así darle una prioridad y organización a su día a día. Un método que deben llevar a cabo todas estas personas, que comparten las siguientes características: