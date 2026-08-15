Brené Brown psicóloga, sobre la autenticidad: «No necesitas apagar tu luz para que los demás se sientan cómodos»
La psicología lo avala: las personas mentalmente fuertes siempre responden de estas 4 formas en los chats
Los expertos en psicología dicen que las personas que ayudan a los camareros a recoger la mesa no son sólo amables, en realidad tienen más conciencia social que otros
La reflexión de Sigmund Freud sobre las parejas: "Si dos individuos están siempre de acuerdo en todo, uno de los dos piensa por ambos"
Muchas personas aprenden desde muy jóvenes a pasar desapercibidas. Evitan hablar demasiado de sus logros para no despertar envidia, esconden sus capacidades para no parecer presumidas y moderan sus opiniones para escapar de las críticas. Poco a poco, terminan construyendo una versión más pequeña de sí mismas, convencidas de que renunciar a parte de lo que son es necesario para conservar ciertas relaciones. Brené Brown sostiene que la verdadera pertenencia no nace de intentar encajar a cualquier precio, sino de mostrarnos tal como somos.
Cuando alguien siente que debe esconder su personalidad, sus sueños o sus capacidades para ser aceptado, quizá obtenga la aprobación externa, pero difícilmente encontrará una conexión profunda y auténtica. Esta idea continúa siendo especialmente significativa porque algunas relaciones cambian cuando una persona comienza a crecer. Existen amistades que se enfrían ante los logros y personas que intentan frenar el desarrollo de quienes tienen cerca. Sin embargo, muchas veces el problema no está en quien decide avanzar, sino en la incomodidad que ese crecimiento provoca en quienes todavía no se sienten capaces de reconocer su propio valor.
«No necesitas apagar tu luz para que los demás se sientan cómodos»
El enfoque de Brown no invita a sentirse superior ni a buscar constantemente la admiración de los demás. Su mensaje apunta en otra dirección: ser auténtico significa dejar de hacerte pequeño para satisfacer las expectativas ajenas. No necesitas apagar tus cualidades, esconder tus avances ni disculparte por convertirte en la persona que deseas ser.
Tal vez por eso esta reflexión resulta tan poderosa. Nos recuerda que las personas que realmente nos quieren no perciben nuestro crecimiento como una amenaza. Al contrario, se alegran de nuestros avances, respetan nuestra evolución y nos animan a seguir adelante. Porque quien te aprecia de verdad nunca necesitará que apagues tu propia luz para sentirse más cómodo a tu lado.
En definitiva, la reflexión de Brené Brown sobre la autenticidad nos invita a dejar atrás una de las trampas más silenciosas de las relaciones humanas: creer que debemos hacernos más pequeños para ser aceptados. Las relaciones verdaderamente sanas no exigen que renunciemos a nuestra esencia. Quienes nos quieren de verdad pueden alegrarse de nuestros avances sin sentirse amenazados por ellos.
Las mejores frases sobre la autenticidad
- «Si no estás preparado para equivocarte, nunca se te ocurrirá nada original» (Sir Ken Robinson)
- «El privilegio de toda una vida es convertirte en lo que realmente eres» (Carl Gustav Jung)
- «Naciste siendo un original. No mueras siendo una copia» (John Mason)
- «Cuando estés contento de ser simplemente tú mismo y no te compares ni compitas con nadie, todos te respetarán» (Lao Tzu)
- «La autenticidad es la práctica diaria de librarnos de lo que creemos que deberíamos ser y abrazar en cambio lo que realmente somos» (Brené Brown)
- «Mejor fallar en la originalidad, que triunfar en la imitación» (Herman Melville)
- «Tienes que ser único y diferente, y brillar a tu manera» (Lady Gaga)
- «La originalidad no consiste en decir lo que nadie ha dicho antes, sino en decir exactamente lo que uno mismo piensa» (James Stephens)
- «La originalidad es la mejor forma de rebelión» (Mike Sasso)
- «Si puedes ser tú mismo, entonces tienes que ser original porque no hay nadie como tú» (Marc Newson)
- «Cada uno de nosotros está en la Tierra para descubrir su propio camino y jamás seremos felices si seguimos el de otro» (James Van Praagh)
- «Los tiempos difíciles despiertan un deseo instintivo de autenticidad» (Coco Chanel)
- «Ser lo que somos y convertirnos en lo que somos capaces de llegar a ser, es el único fin en la vida» (Robert Louis Stevenson)
- «El mayor peligro de engañar a los demás, está en que uno acaba inevitablemente por engañarse a sí mismo» (Eleonora Doset)
- «Siempre hay algo auténtico oculto en toda falsificación» (Sylvia Hoeks)
- «Elijo ser auténtico en todo lo que hago» (Anne Lee)
- «Para ser auténticos necesitamos una sed de libertad» (Don Mateo Sol)
- «La autenticidad se trata de ser fiel a quien eres» (Michael Jordan)
- «Soy sólo yo mismo. Pienso que ser genuino es triunfar» (Freddie Mercury)
- «La originalidad es realmente importante» (Jim Carrey)
- «Si ser distinto es un crimen yo mismo me colocaré las cadenas» (Oscar Wilde)
- «El mérito de la originalidad no es la novedad; es sinceridad» (Thomas Carlyle)
- «Cuando comencé a amarme a mí mismo. Descubrí que la angustia y el sufrimiento emocional son solo señales de advertencia de que estaba viviendo mi propia verdad. Hoy sé que esto es autenticidad» (Charlie Chaplin)
- «El auténtico amigo es el que lo sabe todo sobre ti y sigue siendo tu amigo» (Kurt Cobain)
- «Cuando eres auténtico, a veces no ves los millones de personas que te aceptan por lo diferente que eres» (Jodi Picoult)
- «La autenticidad requiere una cierta medida de vulnerabilidad, transparencia e integridad» (Janet Louise Stephenson)
- «Lo que nos hace diferentes son las imperfecciones» (Robin Williams)