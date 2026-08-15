Brené Brown psicóloga, sobre la autenticidad: «No necesitas apagar tu luz para que los demás se sientan cómodos»

Muchas personas aprenden desde muy jóvenes a pasar desapercibidas. Evitan hablar demasiado de sus logros para no despertar envidia, esconden sus capacidades para no parecer presumidas y moderan sus opiniones para escapar de las críticas. Poco a poco, terminan construyendo una versión más pequeña de sí mismas, convencidas de que renunciar a parte de lo que son es necesario para conservar ciertas relaciones. Brené Brown sostiene que la verdadera pertenencia no nace de intentar encajar a cualquier precio, sino de mostrarnos tal como somos.

Cuando alguien siente que debe esconder su personalidad, sus sueños o sus capacidades para ser aceptado, quizá obtenga la aprobación externa, pero difícilmente encontrará una conexión profunda y auténtica. Esta idea continúa siendo especialmente significativa porque algunas relaciones cambian cuando una persona comienza a crecer. Existen amistades que se enfrían ante los logros y personas que intentan frenar el desarrollo de quienes tienen cerca. Sin embargo, muchas veces el problema no está en quien decide avanzar, sino en la incomodidad que ese crecimiento provoca en quienes todavía no se sienten capaces de reconocer su propio valor.

«No necesitas apagar tu luz para que los demás se sientan cómodos»

El enfoque de Brown no invita a sentirse superior ni a buscar constantemente la admiración de los demás. Su mensaje apunta en otra dirección: ser auténtico significa dejar de hacerte pequeño para satisfacer las expectativas ajenas. No necesitas apagar tus cualidades, esconder tus avances ni disculparte por convertirte en la persona que deseas ser.

Tal vez por eso esta reflexión resulta tan poderosa. Nos recuerda que las personas que realmente nos quieren no perciben nuestro crecimiento como una amenaza. Al contrario, se alegran de nuestros avances, respetan nuestra evolución y nos animan a seguir adelante. Porque quien te aprecia de verdad nunca necesitará que apagues tu propia luz para sentirse más cómodo a tu lado.

En definitiva, la reflexión de Brené Brown sobre la autenticidad nos invita a dejar atrás una de las trampas más silenciosas de las relaciones humanas: creer que debemos hacernos más pequeños para ser aceptados. Las relaciones verdaderamente sanas no exigen que renunciemos a nuestra esencia. Quienes nos quieren de verdad pueden alegrarse de nuestros avances sin sentirse amenazados por ellos.

Las mejores frases sobre la autenticidad