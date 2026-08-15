Un fuerte terremoto de magnitud 5 sacude el centro de Granada en plena madrugada

Un terremoto de magnitud 5 y con epicentro en la localidad de Alhendín se ha dejado sentir ampliamente entre la población de la ciudad de Granada en la madrugada de este sábado. El seísmo se ha sentido en todas las provincias de Andalucía, salvo en Huelva y Cádiz, pero no ha provocado víctimas mortales ni heridos.

Según ha informado el Instituto Geográfico Nacional (IGN) en su página web, el terremoto se ha producido a las 01:04 de horas, con una profundidad primero de 2 y después de 10 kilómetros y con una latitud de 37.1147 grados y -3.6618 grados de longitud.

Este seísmo se ha producido siete horas después de un primer terremoto de magnitud 3,7 e intensidad IV con epicentro en la localidad de La Zubia.

Ante lo ocurrido, la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, ha elevado a fase de emergencia, situación operativa 1. De ello ha informado Antonio Sanz, el titular de esta cartera.

«Estamos coordinando los posibles recursos y actuaciones necesarias, así como coordinando con la Diputación y los ayuntamientos afectados las posibles situaciones y afecciones, especialmente en viviendas, en edificios que hayan podido producirse», ha indicado.

El consejero de @saludand @antoniosanz activa la fase de emergencia, situación operativa 1, del Plan ante el Riesgo Sísmico en #Granada. Mantén la calma y evita entrar y salir de edificios con afectación. No te detengas a mirar o hacer fotos en zonas dañadas. Aléjate de… pic.twitter.com/CszLJC0Uze — EMA 112 (@E112Andalucia) August 15, 2026

Recomendaciones para los ciudadanos

Ante la situación, el consejero de Emergencias y el 112 Andalucía han recomendado evitar entrar o salir de los edificios de forma innecesaria. En la vía pública, aconseja alejarse de fachadas, cornisas, balcones, muros y cualquier otro elemento que pueda desprenderse y causar daños.

«Y lo que pedimos a la ciudadanía es que respete estas señalizaciones y no se acerque en ningún caso a las zonas afectadas (…) Es muy importante que se mantenga en todo caso la calma y seguir siempre unas sencillas medidas de autoprotección», ha aclarado.

Por el momento, según ha podido informar Sanz junto a autoridades locales y sanitarias, no se han registrado víctimas mortales o heridos. De momento, «los bomberos y la Policía están inspeccionando y balizando los puntos en los que se han registrado daños».