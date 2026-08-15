Cielos nubosos con brumas y bancos de niebla darán paso a lluvias débiles y chubascos por la tarde en buena parte de la provincia, especialmente en el sur, donde podrían ser localmente fuertes. Las temperaturas descenderán, sobre todo las máximas en Álava. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: nubes y claros con riesgo de lluvia

La jornada en Bilbao se presenta marcada por un cielo que, al despertar, se verá pesado y encapotado, presagiando la llegada de lluvias que podrían acompañarnos hasta el mediodía. Las temperaturas oscilarán entre los 21 y los 28 grados, pero la sensación térmica podría ser más cálida, en torno a los 29 grados. El viento, ligero y de dirección noreste, soplará suavemente a 10 km/h, creando un ambiente que, aunque cargado, permitirá disfrutar de las primeras horas del día.

Ya por la tarde, el cielo irá despejándose lentamente, dejando entrever un espacio para la luz del sol antes de la puesta, programada para las 21:14. Sin embargo, no debemos bajar la guardia, ya que aún hay posibilidad de chubascos en la tarde-noche, con temperaturas que rondarán entre los 22 y 25 grados. También notaremos una disminución de la humedad, lo que facilitará una tarde más amena, aunque algunos momentos aún se sentirán pesados. Prepárate para disfrutar de un día variable, donde el acero de las nubes y los rayos de sol se alternarán en una danza natural.

Nubes inquietas y lluvias intensas en Baracaldo

El amanecer en Baracaldo se presenta inquieto, con nubes que amenazan con desbordar su carga en cualquier momento. El cielo tiene un tono grisáceo que invita a prepararse para un día lleno de sorpresas, donde el viento sopla fuerte y prenda la inquietud entre los viandantes.

A medida que avanza la jornada, se espera que las lluvias sean intensas por la mañana, con una probabilidad del 95%, perdiendo algo de fuerza en la tarde con un 65% de posibilidad. Las temperaturas oscilarán entre los 22 y 28 °C, pero la sensación térmica podría llegar a ser un poco sofocante debido a la humedad, que alcanzará hasta el 95%. No olvides el paraguas si decides salir, porque el agua no será la única en moverse por las calles.

Guecho: ambiente cálido con lluvias matutinas

El día amanece en Guecho con una probabilidad de lluvia del 100% que afectará la mañana, dando paso a un ambiente cálido con temperaturas que alcanzarán hasta los 27°C, aunque la sensación térmica puede elevarse a niveles similares. El cielo estará cubierto y con una humedad relativa que rozará el 90%, se prevé un ambiente bastante pesado. El viento soplará del norte a una velocidad media de 15 km/h, sin ráfagas fuertes que puedan incomodar.

A medida que avance la jornada, la probabilidad de lluvia disminuirá a un 55% en la tarde-noche, donde las temperaturas descenderán, registrando mínimas de hasta 22°C. Aunque el cielo variará hacia un estado menos cubierto, se recomienda llevar paraguas. El sol saldrá a las 7:17 y se ocultará a las 21:15, brindándonos más de 14 horas de luz durante este día variable.

Santurce: nubes y posible lluvia matinal

La jornada se presenta con un tiempo mayormente nublado, especialmente en la mañana, donde las temperaturas oscilan entre los 21 y 27 grados. Aunque se prevé algo de lluvia por la mañana, las condiciones mejoran hacia la tarde, manteniendo un ambiente templado y tranquilo, con vientos suaves que aportan frescura.

Es un día ideal para pasear y disfrutar de las actividades al aire libre, ya sea visitando un parque cercano o simplemente caminando por las calles. Aprovecha la oportunidad para salir y respirar aire fresco, ya que el ambiente se muestra propicio para disfrutar de un rato agradable.

Cielos grises con lluvias matutinas en Basauri

La jornada comienza con cielos grises y una alta probabilidad de lluvias que podrían acompañar esa sensación térmica de 21 grados. Durante la mañana, se recomienda estar preparado, ya que el agua puede hacer acto de aparición en cualquier momento. A medida que avancemos hacia la tarde, el tiempo dará un respiro; los cielos se despejarán parcialmente, con temperaturas que alcanzarán un máximo de 28 grados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente más agradable. Es un buen día para llevar un paraguas y quizás un abrigo ligero para la noche, cuando las temperaturas vuelvan a descender.