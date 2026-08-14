Los expertos mandan un aviso a los españoles: se insta a revisar el aire acondicionado por riesgo de explosión
El aire acondicionado se ha convertido en nuestro mejor aliado para combatir las altas temperaturas. Sin embargo, detrás de su funcionamiento existe un aspecto que muchas veces se pasa por alto: su mantenimiento. Los expertos advierten de que un aire acondicionado que no se encuentra en buenas condiciones no sólo enfría peor o consume más electricidad, sino que se puede convertir en un problema de seguridad.
En determinadas circunstancias, la acumulación de sustancias inflamables aumenta el riesgo de incendio e incluso de una explosión. El aviso cobra especial relevancia durante las olas de calor, cuando los equipos funcionan durante muchas horas seguidas. Por eso, antes de poner el aire acondicionado a pleno rendimiento durante todo el día, conviene comprobar que tanto la instalación como el propio aparato se encuentran en buenas condiciones.
La importancia del mantenimiento del aire acondicionado
Los expertos en climatización advierten de un error muy común: pensar que el aire acondicionado es un electrodoméstico que simplemente se instala y se utiliza año tras año sin ningún tipo de mantenimiento. Sin embargo, con el paso del tiempo, los filtros acumulan polvo, las unidades exteriores se llenan de suciedad y algunos componentes empiezan a llegar al final de su vida útil.
En este contexto, el mantenimiento periódico permite detectar anomalías antes de que se conviertan en averías graves. Durante las revisiones, los técnicos comprueban el refrigerante que utilizan determinados sistemas de climatización. Uno de los más utilizados es el R32, considerado «ligeramente inflamable».
¿Significa esto que tener un aire acondicionado con este refrigerante implique automáticamente un peligro? No necesariamente, ya que los equipos diseñados para utilizarlo incorporan medidas de seguridad y deben cumplir los requisitos correspondientes. El problema aparece cuando existe una fuga importante, una instalación incorrecta o una fuente de ignición. Por ello, los expertos recomiendan no intentar reparar por cuenta propia un circuito de refrigeración ni manipular las conexiones del equipo cuando se sospecha que existe una fuga.
¿Realmente puede explotar un aire acondicionado? La palabra «explosión» puede generar alarma, pero es importante poner el riesgo en contexto. Un aire acondicionado doméstico no debería explotar simplemente por estar encendido. El riesgo aparece cuando se combinan varios factores. Una fuga de refrigerante inflamable puede provocar que el gas se acumule y, si entra en contacto con una fuente de ignición, podría producirse una deflagración.
Uno de los errores más habituales es continuar utilizando el aire acondicionado cuando empieza a comportarse de una manera anómala. Una pérdida de rendimiento no siempre significa que exista un peligro inmediato. Puede deberse a filtros sucios, falta de mantenimiento u otras causas relativamente sencillas. Sin embargo, determinados síntomas justifican una revisión profesional.
Entre ellos se encuentran los ruidos extraños, olores inusuales, problemas eléctricos, apagados inesperados o un funcionamiento irregular. También hay que prestar atención a posibles indicios de fuga. En función del equipo y de las circunstancias, pueden aparecer señales como pérdida repentina de capacidad de refrigeración o problemas de funcionamiento del sistema.
El problema de los filtros sucios
@omar_homedecor LIMPIA TUS FILTROS Así de claro y de fácil! Es muy importante limpiar los filtros de tu aire acondicionado para un mejor funcionamiento y para evitar que la suciedad vuelva a salir por el aparato , pudiendonos causar problemas en la salud. Apunta 📝 En primer lugar desconecta tu equipo de aire acondicionado Retira los filtros con cuidado Lávalos en la ducha con el agua a presión y después con una esponja suave y jabón neutro termina de limpiarlo ( es importante que no uses productos abrasivos para no dañar los filtros ) Déjalo secar muy bien , te aconsejo que 24 horas Aprovecha mientras se secan para hacer una limpieza con el aspirador ( con cuidado ) Vuelve a colocar los filtros Conecta tu equipo A disfrutar del fresquito de manera limpia 🤩 Te aconsejo hacerlo cada 3/4 meses !! Llevas este mantenimiento al dia!? #tipsorden #enseñatucasa #interiordesign #decoideas #ideasdeco #interiorinspiration #renuevatubaño #decoinstagram #reformas #inspohome #decolovers #diydecoration #interiorandhome #diydecor #beforeandafter #antesydespues #beforeafter #sweethome #decolovers #antesedepois #nordichome ♬ sonido original – Omar HomeDecor
Limpiar los filtros es una de las tareas de mantenimiento más sencillas, la cual se debe realizar cada dos semanas durante los meses de verano.
Lo primero es desconectar el equipo y retirar los filtros con cuidado para evitar dañarlos. Una vez fuera, se pueden lavar en la ducha utilizando agua a presión y, posteriormente, completar la limpieza con una esponja suave y jabón neutro. Es importante evitar productos abrasivos, ya que podrían deteriorar el material de los filtros. Después de limpiarlos, hay que dejarlos secar completamente antes de volver a colocarlos.
Mientras los filtros se secan, se puede aprovechar para retirar con cuidado el polvo acumulado en el interior del aparato utilizando un aspirador. Una vez que los filtros estén completamente secos, se vuelven a colocar en su posición y se conecta de nuevo el equipo.