Bolaños prepara entre risas el Mundial con el ministro marroquí que lidera la ofensiva sobre Ceuta y Melilla

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, mantiene una estrecha relación con su homólogo marroquí, Abdelatif Ouahbi, con quien ya ha mantenido reuniones para la organización del Mundial de 2030. Se trata del ministro que, en plena crisis migratoria, lidera la ofensiva de Marruecos sobre Ceuta y Melilla, reivindicando su soberanía. Una amenaza que ha expresado estos días, asegurando que «el asunto sigue sobre la mesa» y revelando que «cada vez» que se reúnen con «los españoles» plantean este tema.

«Nosotros seguimos aferrados a nuestras tierras», ha avisado el ministro marroquí, que ha señalado que Marruecos quiere «resolver el problema» con «paciencia» y en «una estrategia a largo plazo».

El Gobierno -a excepción de la ministra de Defensa, Margarita Robles- ha respondido con tibieza a la provocación. El titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, se ha limitado a decir que esas declaraciones «no tienen ningún alcance», dando así por zanjada la cuestión.

En abril de este mismo año, Bolaños viajó a Rabat para reunirse con Ouahbi -además de la ministra de Justicia de Portugal, Rita Júdice- y firmar un Memorando de Entendimiento (MoU) para la organización de la Copa Mundial de 2030. El plan busca «reforzar la cooperación judicial transnacional» entre los países de cara al evento pero que podrá ser ampliado más allá. La «colaboración» abarca varios ámbitos, como el «fortalecimiento de la lucha contra la delincuencia».

Tras la firma, Moncloa enfatizó la «cooperación judicial fluida, estable y de alta calidad» con Marruecos «debido a su frontera geográfica». «El Mundial de fútbol representa una oportunidad para fortalecer la cooperación trilateral, consolidar mecanismos existentes y visibilizar la madurez de las relaciones entre los tres países», señalaron desde Presidencia.

Unos meses antes, en diciembre del año pasado, Bolaños también recibió al ministro de Justicia marroquí en la sede de su ministerio, en el contexto de la Reunión de Alto Nivel entre España y Marruecos. En el encuentro participó además el director de Asuntos Penales, Indultos y Detección de Delitos, Hicham Mellati y la magistrada de enlace de Marruecos ante las autoridades judiciales españolas, Nadia El Yousfi.

El PP pide explicaciones a Bolaños

El Partido Popular ha ampliado este jueves sus críticas al Gobierno por la gestión de la crisis migratoria y ha pedido conocer las gestiones que ha realizado Félix Bolaños con su homólogo marroquí, que insiste en reclamar la soberanía de Ceuta y Melilla.

El vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, ha acusado a Bolaños de no estar a la altura de sus responsabilidades y ha lamentado que tanto él como el presidente Pedro Sánchez sigan de vacaciones pese a la crisis.

Frente a la insistencia de Marruecos en reclamar la soberanía de Ceuta y Melilla, el dirigente del PP ha lamentado la falta de una respuesta contundente del Gobierno. «Excepto (Margarita) Robles, ninguno de los otros 22 ministros ha hecho afirmaciones de estas características», ha asegurado. La ministra de Defensa sí avisó que cualquier agresión sobre Ceuta o Melilla supone una agresión a España entera y que ambas ciudades autónomas son «españolísimas».

El PP ha registrado en el Congreso una batería de preguntas para que Bolaños dé explicaciones sobre la gestión de la crisis y los contactos que ha mantenido con su homólogo marroquí.

Además, el PP ha intensificado la presión sobre el Gobierno instando al PSOE a llamar a consultas a la embajadora de Marruecos en España.

«Nos gustaría saber por qué no se la ha llamado tras la invasión» y por qué «siguen sin llamarle a consultas tras poner el ministro de Justicia en tela de juicio la españolidad de Ceuta y Melilla», ha dicho De los Santos.