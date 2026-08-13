El eclipse del Gobierno: cuatro ministros en una fiesta ‘vip’ de 72.358 € con cátering «ininterrumpido» en Guadalajara

Apenas a una hora de Madrid, el Observatorio Astronómico de Yebes (Guadalajara), propiedad del Instituto Geográfico Nacional del Ministerio de Transportes, se convirtió en lugar de disfrute del Gobierno de Pedro Sánchez para vivir el primer eclipse total solar en más de 100 años. Cuatro ministros del Ejecutivo, 72.358 euros para el acondicionamiento de la instalación, cátering «ininterrumpido» y cientos de invitados resumen esta cita vivida en la tarde-noche del miércoles, eso sí, sin el presidente del Gobierno, quien optó por quedarse en Lanzarote y no romper su estancia en La Mareta, como tampoco ha hecho con la gravísima situación migratoria en Ceuta.

Diana Morant, ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, ejerció de anfitriona en Yebes ante la ausencia de Sánchez y del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente. Junto a Morant, formaron en la alineación del Gobierno el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, el de para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, y también el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, especialmente criticado en los últimos días por su responsabilidad en la gestión de la invasión.

Los cuatro ministros posaron, con las gafas reglamentarias, en un Observatorio de Yebes al que acudieron en torno a 150 invitados. La agenda mediática debía marcarla el eclipse, eclipsando, valga la redundancia, una situación extrema como la que se vive en Ceuta debido a la invasión de 80.000 inmigrantes ilegales marroquíes desde hace dos semanas, y que pudo vivir en primera persona Margarita Robles, quien no estuvo el miércoles en Yebes y sí junto a los desesperados habitantes de la ciudad autónoma.

Tal y como ha informado OKDIARIO, el Gobierno ha gastado 72.358 euros –incluyendo impuestos– en poner a punto el Observatorio Astronómico de Yebes para que los ministros y sus invitados pudieran disfrutar del eclipse total de sol el miércoles. El fenómeno natural se ha valorado como «un acontecimiento histórico» desde la administración socialista, así como de «excepcional interés público».

Además, se ofreció un cátering para autoridades con previsión para 270 visitantes con un «suministro ininterrumpido de bebidas frías». Es decir, barra libre. En el espacio habilitado en Yebes se distinguieron dos estancias, una para las autoridades, que contaban con el mencionado cátering, y otra para los medios de comunicación desplazados.

La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, dependiente del Ministerio de Ciencia que lidera Diana Morant, adjudicó un contrato para la «redacción del proyecto técnico, alquiler, montaje y desmontaje de la estructura temporal e instalaciones y servicios auxiliares requeridos para la celebración del encuentro de observación del eclipse solar del 12 de agosto de 2026». El Gobierno ha justificado este gasto en la necesidad de la «celebración de un evento de carácter institucional que sirva como marco para la comunicación y promoción científicas del Trío de Eclipses» y, concretamente, del «eclipse solar que se producirá el 12 de agosto de 2026».

Volcados con el eclipse

Las medidas del Gobierno de cara al momento del eclipse total de sol reflejan que desde el Ejecutivo central se han volcado con un acontecimiento astronómico, días después de asegurar que «no vio» venir la invasión de decenas de miles de inmigrantes marroquíes a Ceuta.

El Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska, anunció el martes la activación del Puesto de Mando Unificado para el seguimiento del eclipse solar total. De esta manera, se monitorizaría el eclipse con todos los recursos al alcance del Gobierno. En concreto, el comunicado difundido por Interior habla de «movilización permanente» junto con la activación del Puesto de Mando Unificado, así como de «coordinación y respuesta rápida» tanto en la seguridad como en la movilidad y la prevención de riesgos.

El mensaje del Ministerio del Interior no fue el único sobre el eclipse solar total en los últimos días. De hecho, este acontecimiento ha copado las cuentas del departamento del Gobierno en las horas previas al eclipse, con comunicados en los que enviaban a la ciudadanía instrucciones para que el eclipse no les deslumbrara «al volante» o alertando de que «el riesgo de incendios forestales» era «alto en buena parte de España».